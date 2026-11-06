3Z, braço imobiliário do Grupo EMS, prepara expansão imobiliária para 2027

A 3Z Realty, desenvolvedora imobiliária do grupo dono da farmacêutica EMS, prepara dois lançamentos residenciais em Campinas, no interior paulista, para o primeiro semestre de 2027. Eles integram uma carteira de projetos com potencial de vendas superior a 18 bilhões de reais. A estratégia é comprar grandes áreas, instalar infraestrutura e atrair incorporadoras parceiras. “Comprar em quilômetro para vender em metro quadrado”, resume o CEO Rodrigo Capp.

A 3Z também prepara o lançamento em 2027 de um empreendimento em Florianópolis, no terreno da antiga gráfica da NSC, grupo de comunicação de Santa Catarina ligado aos mesmos controladores. Em vez de vender a área, a empresa estruturou o projeto e trouxe uma incorporadora parceira. É uma incursão fora de seu eixo principal, entre Campinas e São Paulo.