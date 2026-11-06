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3Z, braço imobiliário do Grupo EMS, prepara expansão imobiliária para 2027

3Z Realty planeja lançamentos em Campinas e Florianópolis e tem carteira com potencial de vendas superior a 18 bilhões de reais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 13h00
Homem calvo, de barba grisalha, sorrindo e olhando para frente, vestindo terno preto e camisa listrada, com os braços cruzados, em fundo branco
Rodrigo Capp, CEO 3Z Realty (Divulgação/Divulgação)
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A 3Z Realty, desenvolvedora imobiliária do grupo dono da farmacêutica EMS, prepara dois lançamentos residenciais em Campinas, no interior paulista, para o primeiro semestre de 2027. Eles integram uma carteira de projetos com potencial de vendas superior a 18 bilhões de reais. A estratégia é comprar grandes áreas, instalar infraestrutura e atrair incorporadoras parceiras. “Comprar em quilômetro para vender em metro quadrado”, resume o CEO Rodrigo Capp.

A 3Z também prepara o lançamento em 2027 de um empreendimento em Florianópolis, no terreno da antiga gráfica da NSC, grupo de comunicação de Santa Catarina ligado aos mesmos controladores. Em vez de vender a área, a empresa estruturou o projeto e trouxe uma incorporadora parceira. É uma incursão fora de seu eixo principal, entre Campinas e São Paulo.

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