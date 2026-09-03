3corações faz aquisição da Yoki e Kitano por R$ 800 milhões
Negócio amplia a atuação da empresa de café e inclui fábricas da General Mills no Brasil
O Grupo 3corações concluiu nesta quinta-feira, 3, a compra das operações brasileiras da General Mills. O negócio, avaliado em R$ 800 milhões, inclui duas marcas bastante conhecidas no mercado brasileiro: Yoki e Kitano. A transação representa uma diversificação dos negócios da 3corações, líder no mercado nacional de café. A Yoki é conhecida por itens como pipoca de micro-ondas, farofa e batata palha. Já a Kitano tem produtos nos segmentos de temperos, ervas e especiarias.
Com a incorporação das operações, o grupo passa a reunir aproximadamente 12,7 mil funcionários e a estar presente em mais de 600 mil pontos de venda no Brasil, conforme dados divulgados pela companhia.
O acordo inclui ainda estruturas industriais e administrativas que pertenciam à General Mills. Fazem parte da operação o escritório de São Bernardo do Campo (SP) e as unidades industriais de Pouso Alegre (MG) e Campo Novo do Parecis (MT). Ao todo, a 3corações passa a contar com 15 fábricas no país.
Venda faz parte de reorganização
Para a General Mills, a venda dessas operações está inserida em uma estratégia de revisão de seu portfólio mundial. A companhia americana afirmou que a medida ajudaria a direcionar capital para áreas consideradas prioritárias e a melhorar suas margens. Entre os segmentos que receberão maior atenção da multinacional estão sorvetes premium, comida mexicana, snacks e alimentos para animais de estimação. As operações vendidas no Brasil geraram cerca de 350 milhões de dólares em vendas líquidas para a General Mills no ano fiscal de 2025.