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22 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro para receber das bets; veja os valores

Plataformas já estão fora do ar no país desde 6 de outubro, e quem não resgatou o que tinha deve receber o repasse diretamente em sua conta bancária

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 12h13 | Atualizado em 12 out 2026, 12h13
Pessoa segura um celular exibindo Acesso bloqueado em tela escura, enquanto um monitor ao fundo mostra a mesma mensagem em fundo azul, detalhando o bloqueio de plataformas de apostas por Medida Provisória nº 1.394/26 até setembro de 2026
Com as bets fora do ar, usuários estão sendo encaminhados para página do governo com orientações sobre a mudança (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Os brasileiros resgataram cerca de 1 bilhão de reais que ainda estavam parados em contas nas bets nos últimos dias antes de elas terem saído inteiramente do ar, em 6 de outubro, depois que o governo Lula proibiu completamente a atividade no Brasil.

Com isso, o saldo remanescente dos apostadores que ainda está com as plataformas caiu de 1,2 bilhão de reais para 159 milhões de reais, de acordo com o balanço mais recente do governo, divulgado no sábado, 10, pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo.

São estes 159 milhões de reais o valor que seguiu retido nos sites de apostas e cassinos online e que, agora que eles estão fora do ar, terão que ser devolvidos pelas empresas diretamente às contas bancárias dos usuários (veja mais abaixo como resgatar). Os valores remanescentes tiveram que ser declarados pelas próprias empresas ao governo, como parte do processo de sua extinção estipulado pelas novas regras editadas por Lula.

De acordo com a Secom, os valores restantes abrangem 22,5 milhões de apostadores, distribuídos por 70,5 milhões de contas. Desse total, 90% das contas têm saldo inferior a 1 real, sendo 97% delas têm menos de 10 reais disponíveis.

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O governo também informou que oito empresas ainda não encaminharam às instituições financeiras os dados dos saldos remanescentes de seus apostadores e que irá entrar com uma ação, por meio da Advocacia-Geral da União para obrigá-las a fornecer as informações e permitir a devolução dos recursos.

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As empresas deveriam ter informado aos bancos, até 7 de outubro, os valores de cada apostador, discriminados por CPF, além da conta bancária utilizada para os depósitos. Os usuários não precisam fazer nada e o dinheiro deverá estar disponível na conta pessoal deles, usada para as transações, automaticamente até o dia 14 de outubro. Caso por alguma razão o dinheiro não chegue, ele será pago depois desta data por meio da Caixa Econômica Federa.

Veja as regras de resgate

O prazo para que os usuários retirassem voluntariamente os recursos mantidos nas plataformas terminou às 23h59 da segunda-feira, 5 de outubro.

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Para quem não sacou os recursos dentro do prazo, as empresas deverão repassar aos bancos, nos dias 6 e 7 de outubro, os dados dos saldos remanescentes para que a devolução seja feita aos apostadores, por meio de suas contas pessoais no banco que utilizavam para os depósitos.

Os recursos devem estar disponíveis nas instituições financeiras para os apostadores entre 9 e 14 de outubro.

Nos casos em que houver impedimento para a devolução pelos bancos, a Caixa Econômica Federal poderá intermediar os pagamentos a partir de 14 de outubro.

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O governo orienta os usuários a guardar comprovantes de saldo e de eventuais solicitações de saque feitas antes do encerramento das operações. Quem não retirou os recursos até o fim do prazo deverá acompanhar os procedimentos de devolução pelas instituições financeiras.

Proibição permanente depende de aprovação

O banimento das bets no Brasil foi definido pela Medida Provisória nº 1. 394/26, assinada por Lula em 25 de setembro.

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Por se tratar de uma política por meio de medida provisória, as regras já entram em vigor imediatamente de maneira temporária. Dependem, porém, de votação e aprovação posterior do Congresso para que não percam a validade, o que precisa acontecer em um prazo de até 120 dias.

Caso os parlamentares votem contra a medida ou simplesmente deixem de apreciá-la, ela perde a validade, e a legislação anterior volta a valer, o que significa que as bets voltariam a estar legalizadas.

Com informações da Agência Brasil

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