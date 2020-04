Mais de 1,6 milhão recebem auxílio de R$ 600 nesta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, 15, o auxílio emergencial de 600 reais para 1.635.291 trabalhadores informais nascidos em fevereiro, março e abril. Esse grupo de beneficiários do ‘coronavoucher’ reúne pessoas que já estavam inscritas no cadastro de benefícios sociais, o CadÚnico, até o último dia 20 de março, e não são beneficiárias do Bolsa Família. Mulheres chefes de família têm direito a 1.200 reais.

Esses trabalhadores terão creditados em poupança digital aberta pela Caixa na qual a primeira parcela do benefício será creditada. Na conta digital, o trabalhador pode pagar boletos e fazer transferências para outros bancos (saiba como funciona). Caso queria retirar o dinheiro da conta, deve aguardar o fim do mês, quando serão autorizados saques em caixas eletrônicos e casas lotéricas. Não é necessário ir até as agências, porque o benefício será disponibilizado de maneira digital. A formação de aglomerações não é recomendada por autoridades de saúde porque pode aumentar a disseminação do coronavírus.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos.

Segundo estimativas da Caixa, o auxílio será pago para 9,4 milhões de pessoas até sexta-feira. Há três calendários de pagamento: um para inscritos no CadÚnico que não recebem Bolsa Família, outro para beneficiários que recebem o bolsa família e um terceiro para quem se inscreveu para receber o Auxílio Emergencial através do aplicativo ou do site do programa.

Quem pode receber o auxílio emergencial

O auxílio, conhecido como ‘coronavoucher’ será pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos que contribuem para o INSS e também beneficiários do Bolsa Família. Um dos requisitos é ter a renda de até meio salário mínimo (522,50 reais) ou até três salários mínimos na família (3.135 reais).

Serão pagas três parcelas de até 600 reais, limitadas a dois benefícios por família. Mães que são chefes de família terão direito a cota de 1,200 reais mensais. Veja, abaixo, quais sãos os requisitos e o calendário do programa:

– ter 18 anos de idade ou mais

– ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (522,50 reais) ou ter renda mensal até 3 salários mínimos (3.135 reais) por família;

– não ter sido obrigada a declarar Imposto de Renda em 2018 (ter recebido até 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2018).

Na renda familiar, serão considerados todos os rendimentos obtidos por todos os membros que moram na mesma residência, exceto o dinheiro do Bolsa Família.

Também é necessário:

– ser titular de pessoa jurídica (Micro Empreendedor Individual, ou MEI);

– estar inscrito Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal até o dia 20 de março;

– ser contribuinte individual ou facultativo do INSS;

Como funciona

– Até duas pessoas da mesma família podem receber o benefício, sendo a renda emergencial permitida de 1.200 reais por família; Mulheres que são mães e chefes de família podem ter cota de 1.200 reais;

– Quem recebe Bolsa Família ficará, por três meses, com o auxílio, se o valor for maior

– O auxílio não vale para trabalhadores com carteira assinada ou funcionários públicos

Calendário

1. Informais do CadÚnico:

Parcela 1:

– nascidos em janeiro: recebem no dia 14 de abril

– nascidos em fevereiro, março e abril: recebem no dia 15 de abril

– nascidos em maio, junho, julho e agosto: recebem do dia 16 de abril

– nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro: recebem no dia 17 de abril

– correntistas da Caixa e Banco do Brasil tiveram crédito liberado no dia 9 de abril

Parcela 2:

– nascidos em janeiro, fevereiro e março: recebem no dia 27 de abril;

– nascidos em abril, maio e junho: recebem no dia 28 de abril;

– nascidos em julho, agosto e setembro: recebem no dia 29 de abril;

– nascidos em outubro, novembro e dezembro: recebem no dia 30 de abril.

Parcela 3:

– nascidos em janeiro, fevereiro e março: recebem no dia 26 de maio;

– nascidos em abril, maio e junho: recebem no dia 27 de maio;

– nascidos em julho, agosto e setembro: recebem no dia 28 de maio;

– nascidos em outubro, novembro e dezembro: recebem no dia 29 de maio.

2. Beneficiários do Bolsa Família

Parcela 1: Será creditada de acordo com o benefício regular, de 16 a 30 de abril

Parcela 2: Será creditada de acordo com o benefício regular, de 18 a 29 de maio

Parcela 3: Será creditada de acordo com o benefício regular, de 17 a 30 de junho.

3. MEIs, autônomos e informais que preencheram a inscrição no site da Caixa:

Parcela 1: Ainda não há calendário oficial, mas a expectativa é que o dinheiro seja liberado a partir do dia 16 de abril, a partir de 48 horas após a validação do cadastro pela Dataprev

Parcela 2:

– nascidos em janeiro, fevereiro e março: recebem no dia 27 de abril;

– nascidos em abril, maio e junho: recebem no dia 28 de abril;

– nascidos em julho, agosto e setembro: recebem no dia 29 de abril;

– nascidos em outubro, novembro e dezembro: recebem no dia 30 de abril.

Parcela 3:

– nascidos em janeiro, fevereiro e março: recebem no dia 26 de maio;

– nascidos em abril, maio e junho: recebem no dia 27 de maio;

– nascidos em julho, agosto e setembro: recebem no dia 28 de maio;

– nascidos em outubro, novembro e dezembro: recebem no dia 29 de ma