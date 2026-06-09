15 carros voadores que devem decolar nos próximos anos no Brasil e no mundo

Os carros voadores deixaram de ser ficção científica para pairar sobre nossas cabeças – literalmente. Estima-se que cerca de 300 empresas estejam desenvolvendo projetos de veículos elétricos de decolagem e de pouso vertical (eVTOLs, na sigla em inglês). As aeronaves encontram-se em diversos estágios de maturação, indo de protótipos até aparelhos em fase de testes e de certificação para operar comercialmente. É o caso do Eve 100, modelo criado pela Eve, subsidiária da Embraer focara em eVTOLs. A aeronave já concluiu a fase de teste de voo pairado e deve receber as licenças para operar no Brasil até o ano que vem.

A corrida para criar os melhores carros voadores mira um mercado que deve crescer rapidamente. Até 2045, a Eve estima que cerca de 30 000 eVTOLs estejam operando em todo o mundo – mais do que a atual frota de helicópteros comerciais. Até o fim de 2026, são esperadas as primeiras rotas comerciais na China e em Dubai, operadas pela chinesa EHang e pela americana Joby. Nos próximos dezenove anos, apenas as receitas com transporte de passageiros por eVTOLs devem somar 280 bilhões de dólares.

O mercado, contudo, será mais amplo e envolverá desde os operadores de vertiportos, como são chamados os locais de pouso, decolagem e recarga de carros voadores, serviços de manutenção e, claro, a fabricação dos aparelhos.

Apesar de os eVTOLs entrarem para o imaginário popular como carros voadores, a maioria dos modelos em desenvolvimento focam no transporte de passageiros e devem substituir os helicópteros em voos dentro das grandes metrópoles ou em viagens de curta distância. Por isso, a clientela dos fabricantes são as companhias aéreas e os prestadores de serviços de táxi aéreo. Somente a Revo, empresa brasileira de táxi aéreo, fechou um contrato para comprar dez aparelhos Eve 100 da Embraer, com opção de compra de mais quarenta. Se tais opções forem exercidas, o valor total do contrato alcançará 250 milhões de dólares. A primeira aeronave deve ser entregue no fim de 2027.

De qualquer modo, algumas empresas preparam opções para uso privado. É o caso da americana Leo Flight, que está desenvolvendo o Leo Coupe, um carro voador de dois lugares e com design futurista que se assemelha a um bólido esportivo para rasgar os céus a 200 milhas por hora – mais de 321 quilômetros por hora – na velocidade de cruzeiro.

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Veja, a seguir, quinze carros voadores que devem decolar no Brasil e no mundo nos próximos anos.

1 – Leo Coupe: projetado pela americana Leo Flight para dois passageiros e até 230 quilos de carga, o carro voador terá velocidade de cruzeiro de 200 milhas por hora (cerca de 320 quilômetros/hora) e autonomia de 250 quilômetros. A empresa espera obter as certificações de voo entre 2027 e 2028, mas já abriu uma área de pré-venda em seu site.

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2. Eve 100: produzido pela Eve, a subsidiária da Embraer focada em eVTOLs, o aparelho se encontra em fase de testes e já iniciou os procedimentos para obter as certificações de voo comercial. Em sua configuração padrão, transporta quatro passageiros mais um piloto, mas também pode funcionar no modo autônomo e, com isso, transportar cinco passageiros. Seu alcance é de 100 quilômetros. Sua velocidade de cruzeiro é de 125 milhas (cerca de 200 quilômetros) por hora.

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3. LA-44 SkyBus: o projeto da britânica Lyte Aviation pretende transportar 40 passageiros com autonomia de até 1 000 quilômetros e velocidade de 300 quilômetros por hora. Para alcançar tais distâncias sem a necessidade de recarga da bateria, a aeronave contará com um sistema híbrido de propulsão que contempla também células de hidrogênio.

4. Wisk Aero: idealizado pela americana Wisk Aero, o carro voador já está em sua sexta versão e comporta quatro passageiros. Com sistema de voo autônomo – mas que requer supervisão humana -, o aparelho possui autonomia de 145 quilômetros e velocidade máxima de 218 quilômetros por hora.

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5. Volocity: criado pela alemã Volocopter, o aparelho comporta dois passageiros e pode ser operado manualmente ou autonomamente. É capaz de transportar até 1 000 quilos de carga e conta com autonomia de 20 quilômetros. Sua velocidade de cruzeiro é de 90 quilômetros por hora.

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6. VX4: criação da britânica Vertical Aerospace, o modelo é um dos grandes concorrentes do Eve 100 desenvolvido pela Embraer. A companhia aérea brasileira Gol, por exemplo, anunciou em 2021 um contrato de compra ou arrendamento de até 250 aparelhos por intermédio da empresa irlandesa Avolon. Configurado para quatro passageiros e um piloto, o carro voador tem autonomia de cerca de 160 quilômetros e velocidade de até 240 quilômetros por hora.

7. SkyDrive SD-05: os japoneses também estão na corrida para dominar o mercado de carros voadores com o SkyDrive SD-05. Projetado para transportar dois passageiros mais um piloto, o aparelho alcança velocidade máximo de 100 quilômetros por hora e sua autonomia é de até 40 quilômetros.

8. Switchblade: a americana Samson Sky mira o mercado de carros voadores individuais. Seu modelo é apresentado como um “esportivo voador” de dois lugares e preços que variam de 220 000 dólares a 330 000 dólares, de acordo com as configurações desejadas. Sua velocidade de cruzeiro é de 257 quilômetros por hora e pode cobrir uma distância de até 724 quilômetros. A empresa já conta com uma área de pré-vendas no site.

9. Pal-V Liberty: concebida pela empresa holandesa Pal-V, o modelo realmente assume a ideia de um carro que pode voar. Com dois lugares, alcança velocidade máxima de 160 quilômetros por hora e pode percorrer até 1 300 quilômetros antes da recarga nas rodovias. Em voo, alcança 180 quilômetros por hora, mas sua autonomia cai para 500 quilômetros. A transformação do carro para voo demora de cinco a dez minutos. Seu preço estimado é de 499 000 euros e a pré-venda já está aberta.

10. Goldfinch EL-2 sTol: capaz de comportar nove passageiros, o modelo da americana Electra também é uma clara aposta no mercado de táxi aéreo. Capaz de voar a uma velocidade máxima de 318 quilômetros por hora, possui autonomia de 1 770 quilômetros. Para tanto, opera com um sistema híbrido de propulsão.

11. H1-X: projetado pela americana Doroni Aerospace como um carro voador para uso privado, conta com dois lugares e autonomia de 160 quilômetros. Sua velocidade de cruzeiro é de aproximadamente 150 quilômetros por hora. Seu preço estimado será de 400 000 dólares e a empresa já está aceitando pré-vendas. As primeiras entregas estão previstas para 2028.

12. Integrity: a espanhola Crisalion Mobility também mira o mercado de táxi-aéreo. Seu modelo pode transportar cinco passageiros mais um piloto. A empresa também prevê seu uso no transporte de cargas comportando até 400 quilos, além de serviços de emergência médica e transporte de pacientes. Sua velocidade de cruzeiro é de 180 quilômetros por hora e conta com autonomia de 130 quilômetros. Para tanto, conta com um sistema híbrido de propulsão que combina baterias e turbogeradores de eletricidade.

13. Prosperity: em desenvolvimento pela alemã Autoflight, este carro voador acomoda cinco passageiros e um piloto e será capaz de percorrer até 250 quilômetros antes de pousar para recarga. Sua velocidade de cruzeiro será de 200 quilômetros por hora. Embora suas características habilitem o modelo a disputar o mercado de táxi aéreo no mesmo segmento do Eve 100 da Embraer, a Autoflight o promove como um veículo para famílias.

14. Midnight: a aeronave criada pela americana Archer Aviation também vai disputar o nicho de quatro passageiros e um piloto. Seu alcance, contudo, será de até 80 quilômetros e sua velocidade de cruzeiro é estimada em 241 quilômetros por hora.

15. Ascendance: outro modelo de cinco lugares (quatro passageiros, mais um piloto), o aparelho da francesa Atea tem capacidade para transportar até 400 quilos de carga, voando a 200 quilômetros por hora. Sua autonomia é de 400 quilômetros, garantida por um sistema híbrido de propulsão que combina baterias e turbogeradores de eletricidade.