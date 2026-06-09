ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

15 carros voadores que devem decolar nos próximos anos no Brasil e no mundo

Centenas de empresas, entre as quais está a Embraer, correm para dominar o mercado de eVTOLs. Os primeiros aparelhos devem decolar ainda em 2026

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 15h32 | Atualizado em 10 jun 2026, 11h58
Aeronave futurista branca com múltiplas hélices nas asas, voando sobre uma densa floresta verde-amarelada sob luz solar
NO HORIZONTE Carro voador: o que era ficção científica está perto de virar realidade (Divulgação/Aetea/VEJA.com)
Continua após publicidade
15 carros voadores que devem decolar nos próximos anos no Brasil e no mundo Priorize VEJA no Google

Os carros voadores deixaram de ser ficção científica para pairar sobre nossas cabeças – literalmente. Estima-se que cerca de 300 empresas estejam desenvolvendo projetos de veículos elétricos de decolagem e de pouso vertical (eVTOLs, na sigla em inglês). As aeronaves encontram-se em diversos estágios de maturação, indo de protótipos até aparelhos em fase de testes e de certificação para operar comercialmente. É o caso do Eve 100, modelo criado pela Eve, subsidiária da Embraer focara em eVTOLs. A aeronave já concluiu a fase de teste de voo pairado e deve receber as licenças para operar no Brasil até o ano que vem.

A corrida para criar os melhores carros voadores mira um mercado que deve crescer rapidamente. Até 2045, a Eve estima que cerca de 30 000 eVTOLs estejam operando em todo o mundo – mais do que a atual frota de helicópteros comerciais. Até o fim de 2026, são esperadas as primeiras rotas comerciais na China e em Dubai, operadas pela chinesa EHang e pela americana Joby. Nos próximos dezenove anos, apenas as receitas com transporte de passageiros por eVTOLs devem somar 280 bilhões de dólares.

O mercado, contudo, será mais amplo e envolverá desde os operadores de vertiportos, como são chamados os locais de pouso, decolagem e recarga de carros voadores, serviços de manutenção e, claro, a fabricação dos aparelhos.

Apesar de os eVTOLs entrarem para o imaginário popular como carros voadores, a maioria dos modelos em desenvolvimento focam no transporte de passageiros e devem substituir os helicópteros em voos dentro das grandes metrópoles ou em viagens de curta distância. Por isso, a clientela dos fabricantes são as companhias aéreas e os prestadores de serviços de táxi aéreo. Somente a Revo, empresa brasileira de táxi aéreo, fechou um contrato para comprar dez aparelhos Eve 100 da Embraer, com opção de compra de mais quarenta. Se tais opções forem exercidas, o valor total do contrato alcançará 250 milhões de dólares. A primeira aeronave deve ser entregue no fim de 2027.

Siga

De qualquer modo, algumas empresas preparam opções para uso privado. É o caso da americana Leo Flight, que está desenvolvendo o Leo Coupe, um carro voador de dois lugares e com design futurista que se assemelha a um bólido esportivo para rasgar os céus a 200 milhas por hora – mais de 321 quilômetros por hora – na velocidade de cruzeiro.

Continua após a publicidade

Veja, a seguir, quinze carros voadores que devem decolar no Brasil e no mundo nos próximos anos.

Carro conceito futurista cinza-escuro com design aerodinâmico e luzes LED brancas na frente, parado em uma plataforma circular sob um céu alaranjado ao pôr do sol
(Leo Coupe/Divulgação/Leo Flight) (Divulgação/ Leo Coupe/VEJA.com)

1 – Leo Coupe: projetado pela americana Leo Flight para dois passageiros e até 230 quilos de carga, o carro voador terá velocidade de cruzeiro de 200 milhas por hora (cerca de 320 quilômetros/hora) e autonomia de 250 quilômetros. A empresa espera obter as certificações de voo entre 2027 e 2028, mas já abriu uma área de pré-venda em seu site.

Continua após a publicidade

Dois eVTOLs Eve Air Mobility, um à frente e outro atrás, voam sobre uma paisagem rural com uma estrada sinuosa e casas, ao pôr do sol, com uma cidade ao fundo

2. Eve 100: produzido pela Eve, a subsidiária da Embraer focada em eVTOLs, o aparelho se encontra em fase de testes e já iniciou os procedimentos para obter as certificações de voo comercial. Em sua configuração padrão, transporta quatro passageiros mais um piloto, mas também pode funcionar no modo autônomo e, com isso, transportar cinco passageiros. Seu alcance é de 100 quilômetros. Sua velocidade de cruzeiro é de 125 milhas (cerca de 200 quilômetros) por hora.

Pessoas desembarcando de um avião bege com hélices, em uma pista de pouso em ilha tropical. A aeronave tem a porta aberta, mostrando assentos vazios. Ao fundo, mar azul-turquesa, areia branca, coqueiros e montanhas verdes sob céu claro

Continua após a publicidade

3. LA-44 SkyBus: o projeto da britânica Lyte Aviation pretende transportar 40 passageiros com autonomia de até 1 000 quilômetros e velocidade de 300 quilômetros por hora. Para alcançar tais distâncias sem a necessidade de recarga da bateria, a aeronave contará com um sistema híbrido de propulsão que contempla também células de hidrogênio.

Aeronave elétrica amarela e cinza com oito hélices em suas asas, estacionada em uma pista de concreto, com um hangar ao fundo sob céu azul claro
(Wisk Aero/ Divulgação/ Wisk) (Divulgação/ Wisk/VEJA.com)

4. Wisk Aero: idealizado pela americana Wisk Aero, o carro voador já está em sua sexta versão e comporta quatro passageiros. Com sistema de voo autônomo – mas que requer supervisão humana -, o aparelho possui autonomia de 145 quilômetros e velocidade máxima de 218 quilômetros por hora.

Continua após a publicidade
Um eVTOL branco, com múltiplos rotores, estacionado em frente a um prédio moderno de vidro azul. À direita, uma mulher de terno cinza puxa uma mala de rodinhas, e um homem de jaqueta escura e camiseta branca caminha ao lado, carregando uma pasta.
(Volocity/Divulgação/Volocopter) (Divulgação/Volocopter/VEJA.com)

5. Volocity: criado pela alemã Volocopter, o aparelho comporta dois passageiros e pode ser operado manualmente ou autonomamente. É capaz de transportar até 1 000 quilos de carga e conta com autonomia de 20 quilômetros. Sua velocidade de cruzeiro é de 90 quilômetros por hora.

Aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) cinza-claro, com quatro conjuntos de hélices pretas sobre as asas, em um estúdio branco. O nome Vertical e a sigla /EVTL estão escritos na fuselagem
(Vertical/Divulgação/Vertical) (Divulgação/Vertical/VEJA.com)
Continua após a publicidade

6. VX4: criação da britânica Vertical Aerospace, o modelo é um dos grandes concorrentes do Eve 100 desenvolvido pela Embraer. A companhia aérea brasileira Gol, por exemplo, anunciou em 2021 um contrato de compra ou arrendamento de até 250 aparelhos por intermédio da empresa irlandesa Avolon. Configurado para quatro passageiros e um piloto, o carro voador tem autonomia de cerca de 160 quilômetros e velocidade de até 240 quilômetros por hora.

Um protótipo de carro voador branco e preto da Skydrive, modelo JX0187, paira no ar sobre uma multidão que o fotografa com celulares. Ao fundo, uma cidade com prédios e uma ponte arqueada sob um céu claro
(SkyDrive/Divulgação/SkyDrive) (Divulgação/Skydrive/VEJA.com)

7. SkyDrive SD-05: os japoneses também estão na corrida para dominar o mercado de carros voadores com o SkyDrive SD-05. Projetado para transportar dois passageiros mais um piloto, o aparelho alcança velocidade máximo de 100 quilômetros por hora e sua autonomia é de até 40 quilômetros.

Carro voador prateado com asas abertas e cauda em T, parado em pista de aeroporto ao pôr do sol com céu roxo e rosa, luzes de pista acesas e um avião ao fundo
(Switchblade/Divulgação/Samson) (Divulgação/ Samson/VEJA.com)

8. Switchblade: a americana Samson Sky mira o mercado de carros voadores individuais. Seu modelo é apresentado como um “esportivo voador” de dois lugares e preços que variam de 220 000 dólares a 330 000 dólares, de acordo com as configurações desejadas. Sua velocidade de cruzeiro é de 257 quilômetros por hora e pode cobrir uma distância de até 724 quilômetros. A empresa já conta com uma área de pré-vendas no site.

Um carro voador laranja e preto, com hélices de helicóptero, parado em uma pista de asfalto. Ao fundo, montanhas verdes e nevadas sob um céu azul claro. A paisagem inclui árvores e grama seca, com uma bandeira vermelha à esquerda. O veículo tem três rodas e design futurista.
(Pal-V Liberty/Divulgação/Pal-V) (Divulgação/ Pal V/VEJA.com)

9. Pal-V Liberty: concebida pela empresa holandesa Pal-V, o modelo realmente assume a ideia de um carro que pode voar. Com dois lugares, alcança velocidade máxima de 160 quilômetros por hora e pode percorrer até 1 300 quilômetros antes da recarga nas rodovias. Em voo, alcança 180 quilômetros por hora, mas sua autonomia cai para 500 quilômetros. A transformação do carro para voo demora de cinco a dez minutos. Seu preço estimado é de 499 000 euros e a pré-venda já está aberta.

Aeronave Electra amarela e branca com oito hélices pretas na asa, porta aberta com escada, estacionada em pista de asfalto. Um homem de camisa social e calça escura caminha à direita, segurando um celular. Céu nublado com tons alaranjados ao fundo
(Goldfinch EL-2 sTol/Divulgação/Electra) (Divulgação/ Electra/VEJA.com)

10. Goldfinch EL-2 sTol: capaz de comportar nove passageiros, o modelo da americana Electra também é uma clara aposta no mercado de táxi aéreo. Capaz de voar a uma velocidade máxima de 318 quilômetros por hora, possui autonomia de 1 770 quilômetros. Para tanto, opera com um sistema híbrido de propulsão.

Aeronave branca futurista com quatro hélices em voo sobre uma área residencial arborizada, com o sol baixo no horizonte e um skyline de cidade ao fundo
(H1-X/Divulgação/Doroni Aerospace) (Divulgação/ Doroni/VEJA.com)

11. H1-X: projetado pela americana Doroni Aerospace como um carro voador para uso privado, conta com dois lugares e autonomia de 160 quilômetros. Sua velocidade de cruzeiro é de aproximadamente 150 quilômetros por hora. Seu preço estimado será de 400 000 dólares e a empresa já está aceitando pré-vendas. As primeiras entregas estão previstas para 2028.

Aeronave eVTOL preta e branca com hélices em cima das asas, estacionada em uma plataforma de pouso circular. Ao fundo, um prédio moderno com o nome EVE EMBAER e montanhas sob céu azul
(Integrity/ Divulgação/ Crisalion) (Divulgação/ Crisalion/VEJA.com)

12. Integrity: a espanhola Crisalion Mobility também mira o mercado de táxi-aéreo. Seu modelo pode transportar cinco passageiros mais um piloto. A empresa também prevê seu uso no transporte de cargas comportando até 400 quilos, além de serviços de emergência médica e transporte de pacientes. Sua velocidade de cruzeiro é de 180 quilômetros por hora e conta com autonomia de 130 quilômetros. Para tanto, conta com um sistema híbrido de propulsão que combina baterias e turbogeradores de eletricidade.

Aeronave futurista cinza-escura com múltiplos rotores e cabine elegante, pousada em campo verde com o sol se pondo ao fundo, iluminando o céu em tons de laranja e azul
Prosperity/Divulgação/Autoflight) (Divulgação/Autoflight/VEJA.com)

13. Prosperity: em desenvolvimento pela alemã Autoflight, este carro voador acomoda cinco passageiros e um piloto e será capaz de percorrer até 250 quilômetros antes de pousar para recarga. Sua velocidade de cruzeiro será de 200 quilômetros por hora. Embora suas características habilitem o modelo a disputar o mercado de táxi aéreo no mesmo segmento do Eve 100 da Embraer, a Autoflight o promove como um veículo para famílias.

Aeronave preta e cinza com quatro hélices em cada asa, parada em uma pista de terra com montanhas ao fundo e céu alaranjado no pôr do sol
(Midnight/Divulgação/Archer Aviation) (Divulgação/Archer/VEJA.com)

14. Midnight: a aeronave criada pela americana Archer Aviation também vai disputar o nicho de quatro passageiros e um piloto. Seu alcance, contudo, será de até 80 quilômetros e sua velocidade de cruzeiro é estimada em 241 quilômetros por hora.

Aeronave futurista branca com múltiplas hélices nas asas, voando sobre uma densa floresta verde-amarelada sob luz solar
(Ascendance/Divulgação/Atea) (Divulgação/Aetea/VEJA.com)

15. Ascendance: outro modelo de cinco lugares (quatro passageiros, mais um piloto), o aparelho da francesa Atea tem capacidade para transportar até 400 quilos de carga, voando a 200 quilômetros por hora. Sua autonomia é de 400 quilômetros, garantida por um sistema híbrido de propulsão que combina baterias e turbogeradores de eletricidade.

 

Publicidade
TAGS:
Aviação
avião
Carros
Economia
Embraer
Setor automotivo
Tecnologia
Transportes
Viagens
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).