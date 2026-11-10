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Economia

13º salário: Saiba como calcular a primeira parcela e quando você vai receber

Primeira parte do benefício deve ser paga até 30 de novembro; valor depende do salário bruto e dos meses trabalhados e não incide descontos de INSS e IR

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h46 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h28
contas
Para calcular o valor de seu 13º, basta dividir o valor de seu salário por doze e multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados (//iStock)
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A primeira parcela do 13º salário cai na conta dos trabalhadores até o próximo dia 30 de novembro, mas já é possível fazer as contas do valor da primeira parte do abono natalino e para planejar o pagamento de dívidas ou mesmo as compras de fim de ano. 

O cálculo do 13º salário depende de dois fatores principais: o valor da remuneração bruta e o tempo de serviço prestado ao longo do ano. Quem passou o ano todo em um mesmo emprego recebe o equivalente a um salário integral.  Já quem entrou na empresa ao longo do ano tem direito ao benefício proporcional, calculado de acordo com os meses contabilizados. A regra estabelece que, para um mês entrar na conta, o funcionário precisa ter trabalhado pelo menos 15 dias naquele período.

Como calcular o valor do 13º salário?

A conta é simples: basta dividir o salário bruto por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados no ano. Quem permaneceu na empresa durante todo o ano tem direito a 12/12 do salário, ou seja, ao valor integral da remuneração mensal. Já quem trabalhou apenas parte do período recebe uma fração correspondente aos meses contabilizados.

A regra dos 15 dias é importante para definir a proporcionalidade. Se o funcionário trabalhou pelo menos 15 dias em determinado mês, aquele período entra no cálculo como um mês completo.

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Como funcionam as parcelas e os descontos?

O pagamento do benefício é dividido em duas parcelas. Na primeira, o trabalhador recebe metade do valor do 13º salário, sem descontos de INSS ou Imposto de Renda. Na segunda, são aplicadas as deduções obrigatórias correspondentes.

Os descontos de INSS e Imposto de Renda, quando aplicáveis, são concentrados na segunda parcela. Por isso, o valor líquido recebido nessa etapa será menor do que a metade inicialmente prevista.

Quanto recebe quem ganha R$ 5.000 por mês?

Um trabalhador com salário bruto de R$ 5.000 que permaneceu na empresa durante os 12 meses do ano terá direito a um 13º salário de R$ 5.000, antes dos descontos obrigatórios.

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Nesse caso, a conta fica assim:

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-Salário bruto: R$ 5.000
– Divisão por 12: R$ 416,67
– Multiplicação por 12 meses: R$ 5.000
– Valor total do 13º salário bruto (sem descontos) R$ 5.000

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-Valor da primeira parcela: R$ 2.500.

    Para um trabalhador que foi contratado em maio, por exemplo, o cálculo considera oito meses de trabalho, desde que tenha cumprido pelo menos 15 dias naquele primeiro mês.Nesse cenário, a conta fica assim:

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    – Salário bruto: R$ 5.000.
    – Divisão por 12: R$ 416,67
    – Multiplicação por oito meses: R$ 3.333,33
    -Valor total do 13º salário bruto (sem descontos): R$ 3.333,33
    – Valor da primeira parcela: R$ 1.666,67.

    VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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