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Segunda parcela do 13º salário será antecipada? Confira o calendário do abono em 2026

Primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro. Já a segunda será adiantada para 18 de dezembro

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h51 | Atualizado em 9 nov 2026, 09h57
Carteira de trabalho
Segunda parcela do décimo terceiro deve ser adiantada em relação ao prazo legal (Veja/VEJA)
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Os trabalhadores com carteira assinada começam a receber o 13º salário agora em novembro. O valor, garantido por lei, é pago em duas parcelas e tem datas-limite estabelecidas pela legislação trabalhista. Em 2026, a primeira deve ser depositada até 30 de novembro, enquanto a segunda precisa ser antecipada para 18 de dezembro.

O décimo terceiro corresponde a uma remuneração justa sobre os dias trabalhados ao longo do ano. Um ano tem aproximadamente 52 semanas, mas 12 meses de quatro semanas somam apenas 48 semanas. Isso significa que, ao longo dos 12 meses, sobram cerca de quatro semanas. Essas semanas adicionais correspondem a 28 dias, um mês inteiro de trabalho.

O 13º salário representa, nessa lógica, uma remuneração justa desses 28 dias a mais trabalhados ao longo do ano, garantindo que o trabalhador receba um valor equivalente a um salário mensal. É importante, porém, destacar que essa comparação é uma forma didática de explicar a necessidade desse pagamento , e não a fórmula jurídica utilizada para calcular o décimo terceiro.

A fórmula de pagamento depende do período trabalhado na empresa. Quem permaneceu na mesma empresa durante os 12 meses recebe o equivalente a um salário bruto. Já aqueles que foram contratados ao longo do ano têm direito a um valor proporcional ao período trabalhado. Diante da proximidade do pagamento, VEJA Negócios fez um compilado para esclarecer as dúvidas dos leitores.

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Quando será pago o 13º salário em 2026?

A legislação estabelece dois prazos para o pagamento. A primeira parcela deve ser depositada até 30 de novembro. Nesse caso, o trabalhador recebe metade do valor total, sem os descontos de INSS e Imposto de Renda.

A segunda parcela tem como prazo legal o dia 20 de dezembro. Como a data cai em um domingo em 2026, o depósito deverá ser antecipado para 18 de dezembro, sexta-feira. Nessa etapa, são aplicados os descontos obrigatórios, quando houver.

A empresa pode pagar o 13º salário de uma só vez?

Sim. O empregador pode optar pelo pagamento integral em uma única parcela, desde que o depósito seja feito até 30 de novembro. Também é possível antecipar a primeira parte do valor  ao longo do ano.

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Quem pretende receber o adiantamento junto com as férias, por exemplo, deve fazer a solicitação ao empregador em janeiro.

Quem tem direito ao décimo terceiro?

O 13° é garantido aos trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos. Para ter direito a uma parcela do décimo terceiro referente a determinado mês, é necessário ter trabalhado pelo menos 15 dias naquele período.

O valor é proporcional ao tempo de serviço. Assim, quem começou a trabalhar em maio, por exemplo, não recebe um salário integral, mas o equivalente aos meses contabilizados até dezembro.

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Como calcular o valor do 13º salário?

O cálculo considera o salário bruto do trabalhador e a quantidade de meses trabalhados durante o ano. Para chegar ao valor proporcional, basta dividir a remuneração mensal por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses contabilizados.

Um funcionário que recebe 3.000 reais por mês e trabalhou durante todo o ano, por exemplo, terá direito a 3 mil reais de décimo terceiro. Na primeira parcela, receberá 1.500 reais. O restante será depositado na segunda etapa, com os descontos aplicáveis. Vale lembrar que esse trabalhador recebe menos de 5 mil reais por mês e está isento do Imposto de Renda.

O que acontece se a empresa atrasar o pagamento?

O pagamento do décimo terceiro dentro dos prazos legais é uma obrigação do empregador. Caso a empresa não cumpra o calendário, o trabalhador pode procurar o sindicato de sua categoria ou registrar uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

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