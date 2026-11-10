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13º salário 2026: saiba o que fazer em caso de atraso no pagamento

Garantido por lei, o descumprimento de prazos autoriza denúncias formais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 18h00
Carteiras de trabalho assinada - Desemprego - Emprego - Economia -
Carteira de trabalho  (Reinaldo Canato/VEJA.com)
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13º salário 2026: saiba o que fazer em caso de atraso no pagamento Priorize VEJA no Google

O pagamento do 13º terceiro salário constitui uma obrigação legal dos empregadores no Brasil. Garantido a diversas categorias trabalhistas, o benefício possui prazos definidos que, quando descumpridos, permitem a tomada de medidas formais junto a órgãos de proteção ao trabalhador.

Em 2026, a primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro, enquanto a segunda deverá ser depositada até 18 de dezembro.

Quais trabalhadores possuem direito ao recebimento do 13º?

O benefício é garantido pela legislação a todos os trabalhadores com carteira assinada, o que inclui também os empregados domésticos. Para assegurar o direito ao pagamento proporcional referente a determinado mês, o funcionário precisa ter prestado serviços por pelo menos 15 dias naquele período específico. O valor total a ser recebido varia de acordo com o tempo trabalhado na empresa ao longo do ano.

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Quais órgãos acionar se o empregador atrasar o pagamento?

O cumprimento das datas de pagamento do abono dentro dos limites legais é compulsório para as empresas. Caso a organização não realize os depósitos nas datas limite estabelecidas, o funcionário afetado tem o direito de procurar o sindicato representativo de sua categoria profissional. Além disso, é possível registrar uma denúncia formal diretamente junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para apurar a infração.

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Antes de formalizar a denúncia, o trabalhador pode reunir contracheques, extratos bancários e mensagens trocadas com a empresa, para documentar o atraso.

Qual é o critério de cálculo para quem trabalhou menos de um ano?

Para os contratados no decorrer do ano, o cálculo do valor considera unicamente os meses em que houve ao menos 15 dias trabalhados. Quem iniciou suas atividades no mês de maio, por exemplo, não tem direito ao salário integral. O trabalhador receberá a quantia proporcional correspondente apenas aos meses válidos acumulados entre o início do contrato e dezembro.

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