Os 10 melhores parques de diversão do mundo — dois deles estão no Brasil

A plataforma de avaliações Trip Advisor divulgou a lista dos melhores parques de diversão, segundo a avaliação dos usuários do site. A lista traz dois parques brasileiros entre os dez mais bem colocados: o parque Beto Carrero World (4º), em Santa Catarina e o Beach Park no Ceará (6º).

Um dos ícones norte-americanos da diversão como o Magic Kingdom Park, na Flórida, ficou de fora do top 10, aparecendo como 14º mais bem avaliado. Do Brasil, o parque Terra Mágica Florybal em Canela, no Rio Grande do Sul, entrou ainda para o top 20 e ficou em 18º.

Confira os 10 melhores parques, segundo usuários do Trip Advisor:

1) Disneyland Paris (Marne-la-Vallee, França)

2) Siam Park (Tenerife, Espanha)



3) Ferrari World Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)

4) Beto Carrero World (Penha, Santa Catarina, Brasil)

5) Waterbom Park (Kuta, Indonésia)

6) Beach Park (Aquiraz, Ceará, Brasil)

7) Puy Du Fou (Les Epesses, França)

8) Alton Towers Resort (Alton, Reino Unido)

9) Walt Disney Studios Park (Marne-la-Vallee, França)

10) Dollywood (Pigeon Forge, Tennessee, Estados Unidos)