10 franquias de até R$ 200 mil para empreender em 2018

Há quem fale de período pós-crise, outros consideram que o país ainda apresenta resquícios da recessão econômica, mas existem setores que começam 2018 em alta e oferecem boas oportunidades de negócio.

Se a ideia é empreender ou expandir no novo ano, uma das apostas é no ramo de serviços. “É um segmento que já vem crescendo muito, especialmente nas áreas de beleza, pet e tecnologia”, diz Fabiano Nagamatsu, consultor do Sebrae-SP. “É uma tendência da crise: o aumento da busca por reparos. As pessoas deixaram de trocar de celular constantemente, por exemplo.”

Entre as franquias que atuam oferecendo serviços diversos, ele cita a Dr. Resolve, de reparo e reformas, a Home Angels, de cuidadores de idosos. “Exigem estrutura e capital de giro menores.”

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), a franquia tem vantagens, como associar-se a uma marca consolidada e ter acesso a manuais e treinamentos sobre o negócio, entre outras. Por outro lado, as regras operacionais são rígidas e pré-estabelecidas, existem taxas a serem pagas e outras obrigações contratuais.

Esses prós e contras devem ser analisados, assim como se o empreendedor tem a capacidade financeira necessária para o negócio, a disponibilidade de horas de dedicação exigidas pelo tipo de empreendimento, qual o perfil e habilidade ideais do franqueado, se é recomendável ter alguma afinidade com a marca, serviço ou produto, ou alguma experiência prévia.

É fundamental também estudar bem o contrato e os aspectos legais do compromisso e conversar com outros franqueados para ter um panorama dos desafios e benefícios do negócio.

Mas antes de toda essa avaliação, o empreendedor pode começar por esta lista de dez empresas de serviços que estão no sistema de franquias e pedem investimento inicial abaixo de R$ 200 mil:

CI – Intercâmbio e Viagens

Maior empresa de intercâmbio e turismo jovem do país e a maior franqueadora do segmento, com mais de 90 lojas espalhadas por todo o Brasil.

Investimento inicial: de 4.000 reais a 120 mil reais.

Prazo previsto de retorno: de 1 a 36 meses.

Doutor Faz Tudo

Rede de serviços de manutenção rápida de imóveis residenciais e comerciais.

Investimento inicial: de 25 mil reais a 55 mil reais.

Prazo previsto de retorno: de 12 a 18 meses.

Dr. Resolve

Desde 2010, a rede oferece desde construção até serviço de pintura, reforma, reparos elétricos e hidráulicos.

Investimento inicial: a partir de 60 mil reais.

Prazo previsto de retorno: de 6 a 8 meses.

Home Angels

Serviço de cuidadores para idosos, pessoas em recuperação cirúrgica, vítimas de acidentes, grávidas e recém-nascidos, com foco nas classes A e B.

Investimento inicial: de 25 mil reais a 87 mil reais.

Prazo previsto de retorno: de 12 a 18 meses.

Uptime Comunicação em Inglês



A escola de idiomas tem uma metodologia de ensino baseada em técnicas de mnemônica e neurolinguística, promete fluência em inglês em 12 meses e oferece horários de aulas flexíveis.

Investimento inicial: a partir de 95 mil reais.

Prazo previsto de retorno: de 9 a 24 meses.

Sobrancelhas Design

Com mais de 400 lojas distribuídas pelo Brasil, Estados Unidos e América Central, dedica-se ao serviço de design de sobrancelhas e maquiagem.

Investimento inicial: a partir de 111 mil reais.

Prazo previsto de retorno: de 5 a 18 meses.

Doutor Lubrifica



Serviços automotivos delivery, como troca do óleo, troca de filtros, higienização do ar-condicionado, polimento de farol, lavagem ecológica, entre outros.

Investimento inicial: de 113 mil reais a 207 mil reais.

Prazo previsto de retorno: de 12 a 18 meses.

5aSec



Líder no segmento de lavanderias, a rede é especializada no tratamento de roupas e produtos têxteis por meio de um sistema de limpeza com equipamentos de alta tecnologia.

Investimento inicial: a partir de 176 mil reais.

Prazo previsto de retorno: de 36 a 40 meses.

OdontoCompany

Rede de clínicas odontológicas que surgiu há 25 anos em São José do Rio Preto (SP) e disponibiliza desde tratamentos dentários básicos até novidades na área da estética bucal.

Investimento inicial: a partir de 177.491 reais.

Prazo previsto de retorno: de 24 a 36 meses.

Animal Place

Pet shop e clínica veterinária fundada em 1997, oferece produtos e serviços, como hotel para cães e gatos, hospital e centro estético.

Investimento inicial: a partir de 180 mil reais.

Prazo previsto de retorno: de 18 a 24 meses.