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Cultura

Zuckerberg, Musk e Altman: por que os bilionários da tecnologia viraram os novos vilões de Hollywood

Filmes exploram os excessos de magnatas do Vale do Silício

Por Lucas Almeida 15 out 2026, 20h17
Homem branco de cabelo curto e loiro, com fones de ouvido pretos no pescoço, sentado em uma cadeira preta, olhando para a direita. Ele veste uma blusa cinza de manga comprida e está em uma mesa de vidro com um notebook preto aberto, um monitor e uma caneca preta. Ao fundo, uma grande janela com vista para o exterior.
GÊNIO AMBICIOSO - Jeremy Strong como Zuckerberg: criador do Facebook possui fortuna de mais de 250 bilhões de dólares - (Leah Gallo/Columbia Pictures/.)
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Na sede do Facebook, no Vale do Silício, Mark Zuckerberg recebe meia dúzia de funcionários com uma proposta. Uma mudança no algoritmo reduziria em até 38% a desinformação exibida aos usuários. O preço seria perder cerca de 1% do engajamento. É o único número que prende a atenção de Zuckerberg. Incomodado, ele recusa a ideia. A equipe, parte do time de integridade cívica, foi desfeita meses depois. A cena desconcertante é retratada em O Outro Lado das Redes (The Social Reckoning, Estados Unidos, 2026), que estreia nos cinemas na quinta-feira 22. Entre aqueles funcionários estava Frances Haugen, gerente de produto que, em 2021, levou a público documentos internos da empresa — os dados vazados por ela foram publicados em uma série de matérias investigativas do Wall Street Journal, dando início ao escândalo batizado de Facebook Files. A reportagem comprovava que Zuckerberg estava a par dos diversos efeitos nocivos de suas plataformas, como a disseminação de ódio e desinformação, mas frequentemente deixava de tomar medidas suficientes para combatê-los.

Um homem de camisa listrada e jeans anota em um caderno, enquanto uma mulher de blusa escura olha atentamente para um laptop HP branco. Ambos estão sentados em um sofá bege, com uma garrafa de cerveja verde e papéis sobre a mesa à frente. Quadros decoram a parede ao fundo
BASTIDORES – Jeremy Allen White e Mikey Madison: vazamento de dados – (Sony Pictures/.)

O caso motivou o retorno do cineasta Aaron Sorkin a esse universo — o americano ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado pelo filme A Rede Social (2010), dirigido por David Fincher, que antecipou discussões sobre o poder das plataformas digitais e a ética de seus fundadores ao retratar a criação do Facebook. “Em 2010, Zuckerberg era um anti-herói, um jovem socialmente desajeitado”, disse Sorkin a VEJA. “Agora, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo, sua empresa tem 3 bilhões de usuários e vemos na prática as consequências terríveis das decisões que ele toma.” Uma delas, aponta Sorkin, foi servir de base para a desinformação promovida por extremistas que motivou a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Dessa vez no posto de diretor, Sorkin tira o protagonismo de Zuckerberg e o entrega para Frances, interpretada por Mikey Madison. O filme se passa entre 2018 e 2021 e mostra a aproximação dela com o repórter Jeff Horwitz (Jeremy Allen White). “No começo, ela queria ajudar a empresa, não prejudicá-la”, conta Mikey sobre a personagem, que acreditava na missão do Facebook de conectar pessoas, até vislumbrar seus malefícios. Já White sempre foi pessimista: “A pergunta que me faço sobre empresas como o Facebook e seus líderes é: o que é suficiente? Receio que queiram tudo. Todo o nosso tempo, toda a nossa atenção”. Em contraposição à dupla, o criador do Facebook, interpretado por Jeremy Strong, passa o filme trancado em uma sala, ensaiando com o seu extenso time de relações públicas a defesa da Seção 230, trecho da lei americana que isenta as plataformas de responsabilidade pelo que os usuários publicam. Já baqueado pelo escândalo Cambridge Analytica, em 2018, que provou o uso indevido de dados de usuários em estratégias de propaganda eleitoral, e um mês depois do depoimento de Frances no Senado americano, o Facebook passou a se chamar Meta, numa sacada de marketing que tentava zerar o jogo.

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Homem de terno azul, chapéu de cowboy e botas de zebra, com expressão séria, apoia-se em uma pá. Ele está em frente a um mural que retrata uma paisagem industrial com chaminés, torres de petróleo e fumaça, sob um céu azul
SÁTIRA - Tom Cruise em Digger: humanidade consumista seria cúmplice das criações dos bilionários – (Warner Bros. Pictures/Warner Bros)

Historicamente, Hollywood espelha nos vilões os medos mais latentes da sociedade. Nos anos 1950, foi a vez do pânico anticomunista e do pavor atômico. A era Reagan ressuscitou o inimigo soviético em versões caricatas. Depois da crise de 2008, a mira se voltou para os banqueiros. Agora, o banco dos réus está ocupado por bilionários do Vale do Silício. O mais rico deles acaba de ganhar um documentário de quase quatro horas. Musk, de Alex Gibney, refaz a trajetória de Elon Musk da África do Sul ao topo da lista da Forbes, que estima sua fortuna em 1 trilhão de dólares. O empresário se recusou a dar entrevista, e o filme deu seu jeito: uma inteligência artificial responde por ele. Já entre os entrevistados (de carne e osso) estão a ex-mulher Justine Musk e o cofundador da Tesla, Martin Eberhard. O documentário examina a influência que Musk passou a exercer na política americana durante o governo Trump.

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Um grupo de pessoas diversas, jovens e adultos, em uma festa. Alguns estão na escada, outros em primeiro plano. Um homem no centro segura duas facas, sorrindo. Outro homem à direita segura uma garrafa de champanhe. Todos parecem se divertir, rindo e conversando
DE OLHO NO OSCAR - Andrew Garfield como Sam Altman em Artificial: os bastidores da OpenAI – (Neon/.)

Outro que ganhou os holofotes do cinema, e não de forma elogiosa, é Sam Altman, CEO da OpenAI, dona do ChatGPT. Andrew Garfield — que deu vida a Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, em A Rede Social — volta ao mundo das big techs na pele de Altman na sátira Artificial, de Luca Guadagnino. O filme, ovacionado no Festival de Nova York — e já cotado para o Oscar —, mostra a euforia com a rápida adoção da inteligência artificial e discute a falta de cautela no desenvolvimento da tecnologia. Fora da tela, o longa virou vítima do próprio sistema. Seria lançado pela Amazon MGM, do conglomerado de Jeff Bezos, mas o estúdio desistiu pouco depois de a Amazon anunciar um investimento de 50 bilhões de dólares na OpenAI. A distribuidora independente Neon assumiu o título, ainda sem data de estreia no Brasil. O anseio com o tema inspirou a ficção de Alejandro G. Iñárritu no retrato do bilionário vivido por Tom Cruise em Digger: magnata da energia, ele divide a culpa de sua ganância com a humanidade consumista diante da catástrofe ambiental e tecnológica à espreita. “São pessoas fascinantes que, em maior ou menor grau, foram corrompidas”, analisa Sorkin sobre a onda. “Esses filmes chegam em um momento mais do que oportuno.”

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Jovem de cabelo cacheado e moletom roxo, com mochila azul no ombro, olha para cima em um hall com escada de madeira. Outros dois jovens aparecem desfocados ao fundo.
PIONEIRO - Jesse Eisenberg em A Rede Social: filme antecipou discussões – (Columbia Pictures/.)

O desfecho do Facebook Files mostra que o acerto de contas está longe de acontecer. As revelações na época ajudaram a aprovar leis de proteção a menores na Europa e embasaram processos de mais de quarenta estados americanos. Mas, na prática, Zuckerberg se mantém intocável. Uma prova é que, quando saiu A Rede Social, o Facebook valia 25 bilhões de dólares. Hoje, vale quase 2 trilhões.

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Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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