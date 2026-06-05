Zilá é interrogada: confira resumo de Coração Acelerado nesta sexta, 5
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 125 – sexta-feira, 5
João Raul informa a Naiane que os dois seguirão juntos aos olhos do público a fim de cumprir os contratos comerciais, e garante que nada mais acontecerá entre eles. Agrado e Eduarda fazem sucesso na internet. João Raul concede entrevista a Talita. Alaorzinho comenta com Malvino que planeja afastar Ronei do Grupo Amaral. Zilá é interrogada pelo delegado Albano sobre a morte de Jean Carlos. Laurinha e Esteban tentam confortar Naiane. Walmir confessa suas mentiras a João Raul e pede perdão ao filho. Alaorzinho procura Janete, e Palhares comenta com Zeca que é difícil separar os dois. Palhares reconhece Zilá no prédio de Ronei. Walmir procura Adilson. Agrado exige que Naiane devolva sua medalhinha de Santa Cecília.