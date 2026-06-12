Zilá é eleita presidente: confira resumo de Coração Acelerado nesta sexta, 12
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 130 – sexta-feira, 12
Zilá é eleita a nova presidente do Grupo Amaral, e Alaorzinho se desespera. Naiane se incomoda ao encontrar pertences de Agrado na casa de João Raul. Cinara e Palhares se envolvem novamente. Irene desconfia do comportamento de Walmir. Agrado se irrita ao receber um suposto recado de João Raul, e decide responder ao cantor. João Raul procura Agrado. Alaor e Alaorzinho flagram Ronei e Zilá.