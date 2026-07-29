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Cultura

Zilá é ameaçada: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 29

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 06h00
Quatro pessoas sorrindo para a câmera em um palco escuro com luzes azuis. Da esquerda para a direita: um homem jovem de barba e jaqueta escura, um homem mais velho de chapéu de cowboy e paletó, uma mulher de chapéu de cowboy e blusa preta, e um homem de jaqueta preta e camiseta estampada
Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) são convidados por Chitãozinho e Xororó em novo capítulo de 'Coração Acelerado' (Reprodução/Beatriz Damy/TV Globo)
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Capítulo 163 – quarta-feira, 29

Alaorzinho retoma a presidência do Grupo Amaral, e Zilá se revolta. Vânia e Eva fofocam sobre a situação envolvendo Janete e Zilá. Agenor e Vilma maldizem Janete. Zilá grava um depoimento sobre Janete no programa de Talita. Agrado e Eduarda partem em sua turnê. Passam-se cinco meses. Agrado se prepara para o lançamento do documentário sobre sua dupla com Eduarda. João Raul tenta vender um de seus apartamentos. Leandro comenta com Eduarda sobre os desdobramentos do caso Xavier. Zilá provoca Janete. Cinara se sente culpada por guardar o segredo de Zilá. Zilá se desespera ao receber uma ameaça anônima.

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