Zig Festival se pronuncia sobre morte de jovem de 28 anos no evento: “Profundamente abalados”

O Zig Festival se pronunciou na terça-feira 13 sobre a morte do jovem Pedro Higa, de 28 anos, que passou mal durante o evento ocorrido no último sábado 10, em São Paulo. A festa foi alvo de uma série de reclamações e críticas nas redes sociais pela falta de infraestrutura para comportar o público, com superlotação e calor intenso e caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Em comunicado divulgado ao público, a organização confirmou que o rapaz foi atendido pela equipe médica do local antes de ser transferido de ambulância UTI para o hospital, onde veio a óbito. “Por volta de 1h40, Pedro foi levado ao posto de atendimento médico do evento pelo bombeiro civil, onde recebeu pronto atendimento do médico responsável, conforme os protocolos de emergência. Em seguida, foi removido em ambulância UTI para a Santa Casa de São Paulo, onde chegou em menos de 8 minutos. Infelizmente, apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu e faleceu no hospital“, explicou o Zig Festival.

“Estamos colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos e, em respeito à família do Pedro e ao trabalho das autoridades, não comentaremos outros detalhes do caso. Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com todos que tinham o Pedro por perto. Estamos profundamente abalados com o que aconteceu”, completou a nota.

A segunda edição do Zig Festival aconteceu nas casas de shows Pavilhão e Audio, na Zona Oeste de São Paulo. O evento contou com a presença de artistas como Slayyyter, INJI, Rochelle, Katy da Voz e as Abusadas, entre outros. A organização, conhecida por festas voltadas à comunidade LGBTQIAPN+, recebeu inúmeras críticas sobre o número insuficiente de socorristas disponíveis na ocasião e o calor extremo durante todo o festival.

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