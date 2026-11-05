Zezé Di Camargo surpreende esposa com presente de quase 1 milhão de reais

Zezé Di Camargo surpreendeu a mulher, Graciele Lacerda, com uma Mercedes-Benz GLE 450d blindada, avaliada em cerca de 700 mil reais. O presente de luxo foi compartilhado pelo casal nas redes sociais na quarta-feira, 4, como parte das comemorações pelo aniversário de 46 anos da influenciadora, celebrado na terça-feira, 3.

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Ao mostrar o novo automóvel, o sertanejo explicou que levou em consideração o tamanho da família na escolha. O veículo tem capacidade para sete passageiros e foi pensado para oferecer mais espaço após o nascimento de Clara, filha caçula do casal, de 1 ano, que ganhou uma versão em miniatura de um veículo. Segundo Zezé, Graciele ainda utilizava um carro menor, comprado por ela alguns anos atrás.

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Na publicação, o cantor também fez uma declaração à mulher e afirmou que queria demonstrar carinho mesmo quando precisa se ausentar de casa por compromissos profissionais. “O amor não exige presentes, exige presença. E eu quero que você saiba que, mesmo quando estou longe ou em meio à correria do dia a dia, meu coração está sempre com você. Encontro maneiras de me fazer presente, de cuidar de você e de demonstrar o quanto é especial na minha vida. Ontem quis te surpreender com um presente lindo, mas, muito mais do que o carro, queria ver o seu sorriso e sentir sua felicidade. Você merece todo carinho, cuidado e amor do mundo. Que nunca faltem motivos para te surpreender e lembrar o quanto você é amada. Te amo”, escreveu na legenda do vídeo.

Durante a apresentação do veículo, Zezé ainda brincou com a possibilidade de aumentar a família. Ao comentar a capacidade do carro, sugeriu: “Podemos fazer mais um filho”. Juntos há mais de uma década, os dois oficializaram a união em 2024. Clara nasceu em dezembro do mesmo ano.

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