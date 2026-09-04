Zezé Di Camargo e Luciano fazem pedido por André Mendonça durante show

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Durante um show em Blumenau, Luciano, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, pediu orações e demonstrou apoio público ao ministro André Mendonça, do STF. A manifestação veio em meio à repercussão da decisão de Mendonça de retirar sigilo de documentos em investigação envolvendo Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes.

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Durante um show em Blumenau (SC), Zezé Di Camargo e Luciano fizeram uma manifestação no palco em apoio ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre uma música e outra, Luciano pediu que o público fizesse orações pelo magistrado e destacou seu trabalho.

“Vamos pedir uma oração para este homem. Um homem que não tem medo de colocar aquilo que ele crê, aquilo que ele acredita. Pastor da igreja que eu congrego em São Paulo e que está, assim, fazendo diferença neste país”, afirmou o cantor, arrancando aplausos de Zé Di Camargo e da plateia. Ao final, reforçou o pedido aos presentes: “Então, um carinho para ele e as orações de vocês. Se assim vocês puderem”.

A declaração ocorre em meio à repercussão da decisão de Mendonça de retirar o sigilo de documentos relacionados à investigação envolvendo o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O material tornou públicas informações e mensagens que citam o banqueiro, o ministro do STF Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia da esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes.

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