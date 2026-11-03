Zeni se alia a Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 03/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 144 – dia 03, terça-feira
Pilar ameaça Tom. Felipe conta a Mau Mau que falou para Fernando sobre o relacionamento dos dois. Pedro e Adriana planejam uma armadilha para Pilar. Tom se compromete a conseguir uma arma para Pilar. Carmita sugere que Bruna se aproxime de Heitor. Pedro conta a Cléber que Tom tem um caso com Pilar. Brigitte e Lyris encontram um documento com o nome de Brigitte entre as coisas de Arthur. Zeni se alia a Adriana.