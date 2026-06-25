Zeni ataca Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 25
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 34 – quinta-feira, 25
Nívea passa uma missão para Zeni contra Adriana. Nancy alerta Adriana para ter cuidado com Zeni. Silvana deixa claro a Ademir que ninguém mexerá na herança de seu filho. Ulisses diz a Pilar que sua empresa precisa de dinheiro. Otoniel briga com Tom ao saber que ele aceitou o suborno de Ademir para depor contra sua neta. Nancy diz a Adriana que as colegas do presídio estão encantadas com o trabalho da fisioterapeuta. Tom proíbe Elenice de visitar Adriana. Pedro nega a Bruna uma segunda chance, afirmando que ama Adriana. Carolina nota a tensão de Ulisses. Francesca beija Otoniel. Ulisses pede dinheiro emprestado para um agiota. Zeni ataca Adriana e rouba sua pulseira.