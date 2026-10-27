Zeni ameaça Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 27/10

Zeni ameaça Pilar. Pedro conta a Adriana que Tom estava no carro que o perseguiu. Zeni recebe um dinheiro de Pilar. Tom não dá muita importância para Elenice quando ela afirma que deseja a separação. César conta a Rafael que ajudou Adriana a ser inocentada e deixa claro que gostaria que o sócio estivesse do lado da Justiça. Diná procura Elisa para pedir que Mau Mau se afaste de Fernando. Adriana está determinada a divulgar o passado de Diná. César deixa claro a Pilar que não venderá sua parte da sociedade para ela.