Zeni ameaça Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 20
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 30 – sábado, 20
Zeni ameaça Adriana. Pilar pensa em questionar a paternidade de Tiago através de Ademir. Brigitte esvazia os pneus do carro de Cléber. Ademir pergunta a Pedro se o filho irá denunciá-lo. Edvaldo e Rosa reclamam de Diná. Lyris elogia Adriana. Carmita tenta convencer Bruna a namorar Tiago. André diz a Pedro que antecipará sua volta ao Brasil para fazer uma surpresa a Ademir.