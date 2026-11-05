Zé procura Vanessa: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 05/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 70 – dia 05, quinta-feira
Leandra autoriza que Bela visite Gabriel. Ricardo estranha a atitude de Junqueira em relação ao estado de Gabriel. Toy conforta Leandra. Vanessa ofende Manoel, e ele a confronta. Maike alerta Toy sobre os sentimentos de Lia. Dalila encontra Peixe na antiga casa de Juli e aceita ser sua amiga enquanto a relação amorosa está abalada, e os dois conversam. Giovana entrega a Vanessa as cópias dos contratos feitos por Junqueira. Bela sofre preocupada com Gabriel. Ítalo se impressiona com história pessoal de Lucas. Zé é humilhado por Junqueira. Lucas encontra a instalação de Sabugo e Tom-Tom na escola. Zé procura Vanessa.