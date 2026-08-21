Zé Neto, Xand Avião e Wesley Safadão desembolsam milhões em leilão de cavalos

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Zé Neto, Xand Avião e Wesley Safadão brilharam no Leilão Haras Frange, movimentando milhões com cavalos de alta genética. O evento superou R$ 60 milhões em negócios, com destaque para a venda de Shine Gotta Lady, égua de Zé Neto, por R$ 1,2 milhão, e o potro de Xand Avião por R$ 1,1 milhão. Descubra os detalhes dos investimentos milionários dos artistas.

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Alguns cantores, como Zé Neto, Xand Avião e Wesley Safadão, deram um intervalo nos palcos para investir no mercado de cavalos de alta genética. Os cantores participaram de uma disputa milionária no 5º Leilão Haras Frange, realizado no Palácio Tangará, em São Paulo. O evento, que reuniu artistas, empresários e investidores no último fim de semana, ultrapassou 60 milhões de reais em negócios. Entre os presentes, também estavam Maria Rita, Eike Batista e a dupla Hugo & Guilherme.

Um dos destaques foi Shine Gotta Lady, égua de Zé Neto, da dupla com Cristiano. Metade do animal foi comercializada por 1,2 milhão de reais, em 55 parcelas de 21,9 mil reais, o que elevou sua avaliação total para cerca de 2,4 milhões de reais.

Xand Avião também esteve entre os protagonistas do evento. O músico negociou 33% do potro Únic Toro Jax, da raça Quarto de Milha, por 1,1 milhão de reais, em 55 parcelas de 20 mil reais. Segundo o Haras Frange, a operação estabeleceu um recorde para a raça e, pela proporção comercializada, indica uma avaliação de cerca de 3,3 milhões de reais para o animal.

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Já Wesley Safadão, que possui sociedade na égua Cafame Roxa, negociou quatro embriões do animal por 4,8 milhões de reais, divididos em 55 parcelas de 22,1 mil reais.

Além dos negócios envolvendo animais, um piano do maestro João Carlos Martins foi arrematado por 1,1 milhão de reais em um lote beneficente. O resultado final superou os 40 milhões de reais movimentados na edição anterior e reforçou o interesse dos famosos pelo mercado de cavalos de luxo.

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