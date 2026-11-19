A morte de Marília Mendonça (1995-2021), aos 26 anos, em novembro de 2021, desencadeou uma crise emocional no sertanejo Zé Neto que exigiu atendimento médico. Em depoimento à série Dossiê Celebridades, exibida na quarta-feira, 18, na Band, o cantor revelou que ficou cerca de 15 horas sem conseguir conversar depois de saber da morte da amiga. Ele também falou sobre o uso problemático de medicamentos e os problemas de saúde que o levaram a interromper temporariamente a agenda de shows.

Segundo Zé Neto, a notícia da tragédia foi difícil de assimilar. O artista contou que permaneceu em silêncio por horas, sem conseguir interagir com as pessoas próximas. A situação preocupou quem estava ao seu redor, especialmente depois que perceberam que ele havia feito uso excessivo de medicamentos. Diante do quadro, pessoas próximas acionaram médicos para prestar atendimento.

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Ao despertar, o cantor ainda demonstrava dificuldade para aceitar a perda. Ele relatou que perguntou se a informação sobre a morte de Marília era verdadeira, como se ainda tentasse compreender o que havia acontecido. A sertaneja morreu aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, quando o avião em que viajava caiu em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Ela seguia para cumprir uma agenda de show.

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Zé Neto também reconheceu que enfrentava problemas com o uso de substâncias antes daquele episódio. De acordo com o relato, a situação já interferia diretamente em sua rotina e no trabalho, a ponto de comprometer sua capacidade de cumprir compromissos profissionais. O cantor afirmou que o afastamento dos palcos foi determinante para que pudesse buscar tratamento e reorganizar a própria vida.

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Em agosto de 2024, Zé Neto e Cristiano anunciaram a suspensão temporária dos shows da dupla para que o primeiro pudesse tratar a depressão e a síndrome do pânico. O intervalo foi de aproximadamente 90 dias. Na retomada da agenda, em novembro daquele ano, o sertanejo falou sobre a importância da terapia e sobre as mudanças de perspectiva que o tratamento proporcionou. Ao relembrar a decisão no documentário, afirmou que a pausa pode ter sido fundamental para preservar sua vida.

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Cristiano também participou da produção e comentou o sofrimento enfrentado pelo parceiro. Na avaliação do cantor, a morte de Marília Mendonça agravou dificuldades emocionais que Zé Neto já vivenciava. O depoimento amplia a discussão sobre os impactos da saúde mental na rotina de artistas submetidos a agendas intensas e à exposição constante, além de mostrar como a interrupção da carreira pode se tornar parte necessária de um processo de recuperação.