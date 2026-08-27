Zé Felipe diz que dará destino inusitado a pertences de Virginia que ficaram em seu apartamento

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Zé Felipe surpreendeu seus seguidores ao encontrar objetos de sua ex-mulher, Virginia Fonseca, em seu apartamento em São Paulo. O cantor brincou sobre os itens, incluindo um gel íntimo, e disse que levaria tudo para Barretos, onde fará um show. Virginia esteve no local com os filhos antes de viajar para Madrid.

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Nesta quinta-feira, 27, o cantor Zé Felipe gravou uma série de vídeos em seu perfil no Instagram relatando que encontrou objetos da ex-mulher, Virginia Fonseca, em seu apartamento em São Paulo. Nos stories, o sertanejo contou que a influenciadora ficou hospedada em sua casa na capital paulista junto com os três filhos do ex-casal, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

“Vim tomar um banho agora. A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui… Tem até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta e esfria”, brincou ele. “Vou levar tudo para Barretos e presentear as moças”, completou, incluindo emojis de riso na legenda.

O cantor se apresenta na 71ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos na tarde desta quinta, 27, dividindo o line-up com Gustavo Mioto, Bruno & Marrone, Rionegro & Solimões, Serestão do Zé e outros sucessos do sertanejo.

Virginia, por outro lado, está com as crianças e uma das irmãs de Zé, Monyque Isabella da Costa, em Madri, na Espanha, onde tem vivido com o atual namorado, o jogador Vini Jr.

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