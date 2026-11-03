Zé Felipe cita respeito em relação com Virginia: ‘Ninguém é descartável’

Zé Felipe afirmou que o respeito entre ele e sua ex-esposa, Virginia Fonseca, contribui para a felicidade de seus filhos. “Acho que é o segredo não só pros filhos serem felizes, mas pra gente ser feliz também, né? Isso pra vida, saber que a gente tem sempre como aprender com todo mundo”, disse o cantor, que esteve em um relacionamento de cinco anos com a influenciadora.

“Ter gratidão pelas pessoas, saber que ninguém é descartável, que todo mundo tem seu valor. Acho que pra vida isso aí”, completou Zé Felipe, ressaltando o carinho que tem por sua história ao lado da influenciadora. O casal teve três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

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