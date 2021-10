Zé do Caixão vai ganhar filmes nos Estados Unidos e no México

Nos anos 70, Zé do Caixão, o popular e estranho personagem de José Mojica Marins (1936-2020), ganhou nos Estados Unidos um nome para chamar de seu: Coffin Joe. Na época, protagonista de À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964) conquistou um seleto grupo de fãs fora do Brasil, engrossando o movimento do horror trash que alcançaria seu auge na década de 80.

Essa passagem pela gringa ganhará um novo capítulo em breve. Segundo o site Screen Daily, a produtora SpectreVision, da qual o ator Elijah Wood (O Senhor dos Anéis) é sócio, fará dois filmes com o personagem, um em inglês, nos Estados Unidos, e outro em espanhol, no México. A produtora afirmou que o plano é levar o personagem a uma audiência global, de forma “mais acessível e atual, fiel aos fãs do Zé do Caixão, mas também o apresentando a mais pessoas”.

A produção em espanhol já está sendo roteirizada. Segundo a produtora, há uma relação folclórica, com analogias culturais, entre o Brasil e o México, que aproxima o personagem brasileiro do público mexicano. “Os filmes do Zé do Caixão são uma parte importante não só da história do cinema brasileiro, mas da história do cinema mundial”, diz Kevin Lambert, um dos produtores envolvidos no projeto. Ainda não há previsão de estreia.