Zé confronta Juarez sobre o acidente com Juli: confira resumo de Por Você neste sábado, 26/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 36 – sábado, 26
Zé, se apresentando como Carlos, sonda Bela sobre o acidente que vitimou Juli. Iara aceita dar uma nova chance a Juarez. Bela e as crianças se emocionam com a chegada do aniversário de Juli. Enzo agradece Lucas por insistir por seu retorno à escola. Melinda comenta com Próspero sobre o ensaio para uma apresentação especial no hospital, e Próspero diz que vai. Toy e Leandra conversam sobre suas famílias. Vanessa convoca Leandra para integrar o Conselho do hospital. Zé confronta Juarez sobre o acidente com Juli.