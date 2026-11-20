Zé aceita proposta de Vanessa: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 20/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 83 no ar dia 20, sexta-feira
Zé aceita proposta de Vanessa. Dalila conversa com Iara sobre sua relação com Peixe. Sílvia vai até o flat Ricardo. Bela, Peixe e seus irmãos sentem falta de Juli. Kátia alerta Guto sobre seu relacionamento com Giovana. Próspero pede conselho a Orestes sobre como presentear Melinda. Melinda chama Clemente para acompanhá-la em um local. Maike exige que Toy diga a verdade sobre seus sentimentos para Lia. Clemente visita Alírio, seu vizinho e cliente, no hospital. Pérola aprova o projeto apresentado por Vitor para o hospital. Osvaldo atenta contra Lucas e Sabugo.