Zack Snyder desabafa sobre morte da filha: ‘Amor de um pai nunca acaba’
Diretor de 'Liga da Justiça' lembra Autumn, morta em 2017, e convoca doações para a prevenção ao suicídio
O cineasta Zack Snyder usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para fazer uma homenagem à filha, Autumn, que morreu em 2017, aos 20 anos. “O amor de um pai pela filha nunca acaba, mesmo quando o tempo dela aqui chega ao fim”, escreveu. “Não há palavras para descrever a dor de perder um filho, nem o vazio que dura a vida inteira. Os anos podem passar, mas o amor, as memórias e a saudade de tê-la aqui com a gente nunca se apagam.”
A imagem que acompanha o post mostra Autumn ao lado de Henry Cavill vestido de Superman. A trilha é Hallelujah, na versão de Allison Crowe, canção que encerra Liga da Justiça de Zack Snyder. Em poucas horas, a publicação passou de 140 mil curtidas.
Snyder também pediu doações para a caminhada que a família fará neste sábado em memória de Autumn. Segundo ele, o dinheiro financia pesquisas, educação para prevenção ao suicídio e apoio a famílias enlutadas. “Autumn sempre será minha filha, nossa arqueira heroica. Ela sempre será amada e fará parte de tudo o que eu faço.”
A morte de Autumn levou Snyder a deixar a produção de Liga da Justiça em 2017. A versão do diretor, lançada em 2021 na HBO Max, termina com uma dedicatória para a filha. Desde então, fãs do movimento Snyder Cut arrecadaram mais de 500 000 dólares para a ONG Fundação Americana para Prevenção do Suicídio.
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