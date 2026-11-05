🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Zack Snyder desabafa sobre morte da filha: ‘Amor de um pai nunca acaba’

Diretor de 'Liga da Justiça' lembra Autumn, morta em 2017, e convoca doações para a prevenção ao suicídio

Por Lucas Almeida 5 nov 2026, 08h40 | Atualizado em 5 nov 2026, 09h21
Homem de meia-idade, cabelos escuros e barba grisalha, sorrindo levemente, vestindo camisa cinza e jaqueta escura com gola levantada, em evento com fundo desfocado
O diretor Zack Snyder  (Gareth Cattermole/Getty Images)
Continua após publicidade
Zack Snyder desabafa sobre morte da filha: ‘Amor de um pai nunca acaba’ Priorize VEJA no Google

O cineasta Zack Snyder usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para fazer uma homenagem à filha, Autumn, que morreu em 2017, aos 20 anos. “O amor de um pai pela filha nunca acaba, mesmo quando o tempo dela aqui chega ao fim”, escreveu. “Não há palavras para descrever a dor de perder um filho, nem o vazio que dura a vida inteira. Os anos podem passar, mas o amor, as memórias e a saudade de tê-la aqui com a gente nunca se apagam.”

Continua após a publicidade

A imagem que acompanha o post mostra Autumn ao lado de Henry Cavill vestido de Superman. A trilha é Hallelujah, na versão de Allison Crowe, canção que encerra Liga da Justiça de Zack Snyder. Em poucas horas, a publicação passou de 140 mil curtidas.

Snyder também pediu doações para a caminhada que a família fará neste sábado em memória de Autumn. Segundo ele, o dinheiro financia pesquisas, educação para prevenção ao suicídio e apoio a famílias enlutadas. “Autumn sempre será minha filha, nossa arqueira heroica. Ela sempre será amada e fará parte de tudo o que eu faço.”

Continua após a publicidade
Siga

A morte de Autumn levou Snyder a deixar a produção de Liga da Justiça em 2017. A versão do diretor, lançada em 2021 na HBO Max, termina com uma dedicatória para a filha. Desde então, fãs do movimento Snyder Cut arrecadaram mais de 500 000 dólares para a ONG Fundação Americana para Prevenção do Suicídio.

Se você está passando por um momento difícil, o CVV oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188, 24 horas por dia, ou pelo site cvv.org.br.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
DC Comics
Em Cartaz
suicídio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).