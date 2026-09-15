Zack Snyder acusa Warner de aproveitar tragédia pessoal para assumir Liga da Justiça

Em entrevista à Variety, o diretor Zack Snyder comentou sobre sua relação com a Warner Bros. e afirmou que o estúdio teria aproveitado o momento de fragilidade causado pelo suicídio de sua filha, Autumn Snyder, para assumir o controle de Liga da Justiça e refazer grande parte do filme, retirando sua versão original do longa.

“Eu nunca vi. Houve um momento, quando o filme foi lançado, que foi muito difícil para mim, porque a reação negativa foi insana. Não só perdi minha filha, como também lançaram essa versão do filme com a qual eu não tive nada a ver, e meu nome está em um filme que eu não fiz”, explicou o diretor.

Segundo Snyder, o estúdio tentava controlar diferentes aspectos da produção e sua tragédia pessoal acabou se tornando, na visão dele, uma oportunidade para a Warner Bros. retomar o comando do projeto.

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“O barulho era tão alto — aquela parte era tão ensurdecedora — que, pensando bem… eu perguntava: ‘Como está o filme?’. E eles respondiam: ‘Ah, está tudo bem! Estão fazendo umas refilmagens’. E eu dizia: ‘Ah, beleza. Que se dane’. Aí a Debbie foi assistir à versão do filme feita pelo Joss [Whedon]. Quando ela voltou e me disse: ‘Você nunca pode assistir a esse filme’, eu me dei conta de que tinham feito 60 páginas de reescrita de roteiro para ele… Eu nunca vi o filme, então não sei dizer”, contou Snyder.

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O diretor também admitiu que não acompanha o novo universo cinematográfico comandado por James Gunn, embora tenha afirmado admirar a visão do cineasta.

Snyder ainda relatou um encontro com um ex-executivo da Warner Bros., que teria reconhecido que o diretor estava certo sobre o longa.

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“Mas houve aquele momento de catarse: encontrei um executivo da Warner Bros. — que já não está mais lá há muito tempo; não vou dizer quem era — e ele me disse: ‘Sabe, Zack, preciso te dizer uma coisa: você estava certo sobre tudo’. E eu respondi: ‘Gentileza sua’. Ele completou: ‘Nós lutávamos contra você, mas, no fim das contas, você tinha razão’.”

Ao falar sobre a repercussão de sua versão de Liga da Justiça, lançada em 2021, Snyder também destacou o apoio que continua recebendo dos fãs.

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“Sim. Mas a catarse de poder terminar o filme e fazê-lo do meu jeito foi incrível. Não consigo andar na rua sem que as pessoas venham até mim e digam: ‘Graças a Deus por esse filme’. E é fantástico”, afirmou.