Causou certa comoção nos Estados Unidos nesta semana a revelação do popular youtuber americano Jesse Ridgway, conhecido como McJuggerNuggets. Ele veio a público contar que, junto com a esposa, Ashley Ridgway, decidiu interromper a gestação do primeiro filho após exames apontarem uma alta probabilidade do bebê nascer com síndrome de Down (Trissomia 21).

Em publicação em seu perfil nas redes sociais, Jesse afirmou que o momento como “extremamente traumático” para o casal. Após ser informado da possível condição do feto, ele teria passado a ter preocupações relacionadas aos desafios de saúde e à qualidade de vida da criança.

Mais tarde, após a onda de comentários, o influenciador voltou a se pronunciar e disse ter recebido insultos, comparações ofensivas e até ameaças de morte. Também lamentou essas reações e afirmou que o casal está lidando com a dor da perda enquanto enfrentam julgamentos públicos nas redes sociais.

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