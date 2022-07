YouTube vai remover vídeos com desinformação sobre aborto

Diante dos acontecimentos do último mês na política americana, o YouTube anunciou que começa a remover a partir desta quinta-feira, 21, vídeos que contêm informações erradas sobre aborto. Através de uma thread no Twitter, detalhou: “Vamos remover conteúdo que forneça instruções sobre métodos inseguros de aborto ou promova declarações falsas sobre a segurança do aborto, de acordo com nossas políticas de desinformação médica”. O YouTube ressaltou ainda que suas políticas internas ligadas a tópicos de saúde são apoiadas nas orientações publicadas por autoridades de saúde, e que prioriza conectar os usuários a essas fontes.

A plataforma de vídeos afirmou estar lançando um painel de informações que fornece aos usuários “contexto e informações” de autoridades de saúde locais e globais, que devem aparecer abaixo de vídeos relacionados ao aborto e acima de resultados de pesquisa relevantes. As diretrizes já existentes no YouTube proíbem conteúdo que promova “tratamentos ou substâncias nocivas”, ou “que contradiz o consenso de especialistas sobre certas práticas médicas seguras”.

Em 24 de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a decisão judicial conhecida como “Roe v. Wade”, suspendendo as proteções constitucionais para o aborto legal, que estavam em vigor há quase 50 anos no país. Como consequência, vários estados devem decretar leis que criminalizam o procedimento. Em decorrência disso, o Google, por exemplo, afirmou que vai excluir automaticamente os registros de localização das contas dos usuários que visitarem instalações médicas “particularmente pessoais”, como clínicas de aborto.

1/ Starting today and ramping up over the next few weeks, we will remove content that provides instructions for unsafe abortion methods or promotes false claims about abortion safety under our medical misinformation policies. https://t.co/P7A27WPYuD

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) July 21, 2022