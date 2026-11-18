A apresentadora Xuxa Meneghel sofreu um novo revés judicial nesta terça-feira, 17, em uma disputa que se arrasta há 26 anos. A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu os critérios para calcular a indenização que a Xuxa Promoções e Produções Artísticas (XPPA), empresa da artista, deverá pagar ao publicitário Leonardo Soltz por violação de direitos autorais e de marca. Segundo o jornal O Globo, o valor pode chegar a 10 milhões de reais, quantia bem inferior aos cerca de 60 milhões de reais estimados anteriormente.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

A disputa começou em 2000, após Soltz acusar a produtora de utilizar indevidamente personagens do projeto infantil Turma do Cabralzinho, criado para as comemorações dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. O empresário afirma ter apresentado a ideia à empresa de Xuxa em 1999, mas a parceria não avançou. Meses depois, a produtora lançou a Turma da Xuxinha, que também foi explorada comercialmente em uma campanha com a fabricante de produtos de higiene Baruel. A Justiça reconheceu definitivamente a violação dos direitos autorais e de marca do empresário.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade

O julgamento desta semana não discutiu a existência da infração, mas o valor da reparação financeira. Por maioria, os ministros estabeleceram que o cálculo deve considerar o equivalente a 3 mil exemplares das revistas em quadrinhos, além das unidades apreendidas durante o processo. A decisão também rejeitou o recurso de Soltz, que buscava ampliar a indenização, e acolheu parcialmente o pedido da empresa de Xuxa. O valor definitivo ainda será apurado na fase de liquidação da sentença.