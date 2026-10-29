Xuxa se derrete por chegada do neto: ‘Ariano que vai ser muito amado’

A apresentadora Xuxa Meneghel reagiu ao anúncio da gravidez da filha, Sasha. “Sa, minha vida, vc sabe o quanto te amo e estou tão feliz em saber que um pedacinho do João (meu genro, que pedi a Deus) e do amor das minhas vidas, que é vc, vai nascer do meu signo… um ariano que vai ser muito amado“, disse ela. O anúncio da chegada do neto de Xuxa ocorreu nesta quinta-feira, 28, e acaba por atender um pedido antigo da Rainha dos Baixinhos, que havia pedido um neto publicamente em agosto.

“Quando isso acontecer, se eu já sou uma senhora feliz, imagina depois? Ai, gente. Eu já estou sentindo que, de tanto eu falar, a Sasha já está mandando boas energias para o João, e o João para Sasha”, brincou Xuxa, na ocasião.

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