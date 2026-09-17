Xuxa resgata saia de Carolina Herrera comprada há 30 anos

Xuxa resgatou uma peça com mais de 30 anos de história para acompanhar o desfile da Carolina Herrera, em Nova York. Ao lado da filha, Sasha Meneghel, a apresentadora surgiu com uma saia preta da grife comprada por ela mesma na cidade entre 1991 e 1992. A escolha ganhou significado especial neste ano, em que a marca completa 45 anos.

“A Carolina Herrera me convidou pra estar aqui nesse lugar mágico em NY, junto com a minha filha e estou muito feliz porque a Carolina Herrera faz parte de uma história comigo. Estou usando uma saia que comprei nos anos 90, entre 91 e 92, aqui em Nova York. E essa marca faz 45 anos”, escreveu Xuxa no Instagram.

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