Xuxa negocia despedida milionária com a Globo antes das eleições

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Em meio à sua turnê de despedida, Xuxa Meneghel negocia com a Globo a transmissão de seu show final, “O Último Voo da Nave”, como um grande especial. A ideia é homenagear a trajetória da rainha dos baixinhos, com a emissora buscando patrocinadores para a caríssima empreitada no Maracanã, prevista para setembro.

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Em meio à sua turnê de despedida, Xuxa Meneghel abriu conversas com a Globo para exibir seu último show na TV aberta. A proposta é que a emissora transmita o evento como um grande especial em homenagem à trajetória da apresentadora, que construiu grande parte de sua carreira no canal. Nos últimos anos, a parceria rendeu documentários e participações de Xuxa em programas da casa, e o show de encerramento marcaria uma despedida à altura da rainha dos baixinhos.

Batizada como O Último Voo da Nave, a turnê final de Xuxa tem sido alvo de muitos comentários, especialmente aqueles que se referem às vestimentas ousadas da artista. A apresentação tem se destacado pela grandiosidade dos cenários e efeitos visuais, encantando muitos adultos que acompanhavam os programas da apresentadora nas décadas de 1980 e 90.

Com a intensificação da presença de Xuxa nos programas da emissora (há duas edições segue no Mais você), espera-se que a audiência cresça e atraia, por tabela, anunciantes dispostos a patrocinar esta empreitada da “nave”. A ideia é que empresas paguem pela caríssima transmissão no Maracanã, a ser marcada para setembro – após o Rock in Rio e antes dos debates das eleições presidenciais.

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