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Cultura

Xuxa Meneghel quebra o silêncio sobre rumor de ter feito ‘pacto com o diabo’

Apresentadora falou sobre boatos espalhados no início de sua carreira

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 15h03 | Atualizado em 18 jun 2026, 15h22
Xuxa Meneghel
Xuxa Meneghel (TV Globo/Reprodução)
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Xuxa Meneghel quebra o silêncio sobre rumor de ter feito ‘pacto com o diabo’ Priorize VEJA no Google

Xuxa Meneghel, de 63 anos, quebrou o silêncio sobre os rumores de que teria feito um pacto com o diabo no início de sua carreira. “Quando vejo as pessoas falando ‘a Xuxa tem pacto com o diabo’, eu penso: ‘caraca, será que as pessoas dão tanto valor para o cara lá de baixo, achando que ele tem esse poder todo de me dar tudo isso que eu tenho?’. Estão tirando poder dele (Deus)”, declarou a apresentadora ao podcast Quem é Você Nesse Rolê?, de Thais Fersoza.

Na conversa, a antiga rainha dos baixinhos relembrou de pontos cruciais de sua carreira, como quando tinha por volta de 20 anos e começara a questionar seu trabalho como apresentadora infantil na extinta Rede Manchete. Ela chegou a contar para sua então empresária, Marlene Mattos, que estava se sentindo mais apegada às crianças do que o contrário. Para motivar Xuxa, Marlene a levou para visitar hospitais que tratavam crianças com deficiência visual que adoravam ouvir a voz da apresentadora pela televisão, além de pacientes com câncer.

Xuxa chegou a ouvir de uma menina que era para ela sorrir e não ficar triste, porque o sorriso dela a fazia feliz. Em casa, conversando com a mãe, Alda, Xuxa escutou que deveria encarar seu trabalho como uma dádiva de Deus. Ela, então explicou sua relação com a fé e atribui todas as suas conquista a Ele.

“É impossível ter tudo isso o que eu tive, viver tudo isso que eu vivi, não só nesse país, mas em vários países fora (se não fosse Deus)”, emendou. “Tem que ter alguma coisa poderosa, maior do que eu e você, tem que ter. Você quer dar um outro nome pela sua religião, por outras crenças, dê, mas não diga que não seja de um lugar que não seja tão superior. Não tenho [pacto]. Não posso ter. Uma pessoa que tem tudo o que eu tenho não tem essa possibilidade. Não quer acreditar que eu sou uma preferida do cara lá de cima, tudo bem. Deixa eu acreditar”, concluiu a loira.

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