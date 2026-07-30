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Cultura

Xuxa diz que já pensou em deixar o Brasil e explica motivo

Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentadora critica o avanço da intolerância e condena discursos de ódio

Por Redação 30 jul 2026, 21h40 | Atualizado em 31 jul 2026, 14h59
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Xuxa diz que já pensou em deixar o Brasil e explica motivo Priorizar nos meus resultados Google

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel afirmou que já pensou em deixar o Brasil por causa do avanço de discursos que considera intolerantes. Em entrevista exclusiva ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, ela contou que, em alguns momentos, cogitou morar fora diante de manifestações que atacam mulheres e minorias. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Teve alguns momentos da minha vida que eu pensei nisso daí”, disse. “Já pensei em morar fora.”

Segundo a artista, o incômodo surgiu ao observar pessoas defendendo posições que, em sua avaliação, representam um retrocesso nos direitos e na convivência social.

O que mais incomoda a apresentadora?

Ao comentar esse cenário, Xuxa criticou discursos que restringem direitos das mulheres e afirmou se sentir incomodada com manifestações de preconceito e intolerância.

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Em tom de desabafo, disse que, em determinados momentos, sente vontade de “sair do planeta” diante do que considera um ambiente marcado pelo ódio.

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Apesar disso, afirmou que não acredita que a solução seja abandonar o país, mas sim combater esse tipo de comportamento. “São pessoas podres, nojentas. São elas que deviam ter vergonha dos pensamentos delas”, declarou.

O que simboliza a despedida da nave?

Ao explicar a turnê Xuxa, O Último Voo da Nave, a apresentadora disse que a despedida da nave acontece em um momento oportuno justamente porque, em sua visão, o mundo atravessa um período de conflitos e divisões.

Para ela, o símbolo representa um espaço de fantasia, acolhimento e felicidade, capaz de transportar o público para um ambiente livre das disputas do cotidiano.

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“Estou levando vocês para um lugar onde vocês só vão brincar e vão ser felizes”, afirmou ao explicar o significado da homenagem.

Como Xuxa vê sua trajetória hoje?

No fim da conversa, Xuxa afirmou que evita alimentar qualquer sentimento de superioridade pelo sucesso alcançado. Disse enxergar o carinho do público como um presente que depende exclusivamente da relação construída ao longo da carreira.

Segundo a apresentadora, a admiração recebida ao longo de mais de quatro décadas só existe porque foi concedida espontaneamente pelos fãs. Fora dos palcos, afirmou levar uma vida comum e procurar manter os pés no chão.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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