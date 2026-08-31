É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

Xuxa derrapa duas vezes ao pôr Ney Matogrosso na berlinda – e de graça

Análise: cantor critica apresentadora, com razão, por não levar em conta sua trajetória   

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h15
Montagem de duas fotos: à esquerda, Xuxa Meneghel com cabelo curto loiro, sorrindo e segurando um microfone dourado, vestindo blusa preta de gola alta. À direita, Ney Matogrosso com maquiagem escura nos olhos, cantando em um microfone preto, usando um traje dourado brilhante com capuz e pedrarias
Xuxa e Ney Matogrosso -  (Montagem/Divulgação)
Continua após publicidade
Xuxa derrapa duas vezes ao pôr Ney Matogrosso na berlinda – e de graça Priorizar nos meus resultados Google

Ney Matogrosso, um dos nomes mais marcantes da MPB – por sua identidade artística pulsante, irreverência, mas também por um ineditismo estético que permite discussões sobre a quebra de padrões de gênero no país – está longe de ser um exemplo de artista que não foi cutucado/atacado por grupos diversos ao longo de sua trajetória.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Seja pela censura, perseguição policial, preconceito e ataques motivados por homofobia, especialmente nos anos 1970, Ney resistiu bravamente enquanto figura pública. Ainda no período do Secos & Molhados, sua maquiagem, figurinos, movimentos corporais e sensualidade confrontavam a moral conservadora em plena ditadura militar. Em Brasília, por exemplo, Ney chegou a ser proibido de se apresentar por alguns anos depois de se recusar a alterar seu figurino.

Segundo a própria biografia e filme baseado em sua vida, Ney foi detido pela polícia diversas vezes e chegou a ter sua casa vigiada durante a ditadura. A estética considerada andrógina provocava forte reação de setores conservadores e também ataques de caráter homofóbico. Nos anos 1970, durante uma apresentação, foi xingado e chegou a levar uma cusparada de um homem, que ainda ameaçou agredi-lo.

Siga

O cantor fez da própria presença em cena uma forma de enfrentamento: explorando deliberadamente a ambiguidade, a sensualidade e a liberdade do corpo, não se deixou enquadrar pelas expectativas de gênero ou pelos padrões morais da época.

Continua após a publicidade

Erro da loura

Tudo isso faz dele uma figura ímpar na MPB. E também por tudo isso, foi injusta a colocação de Xuxa ao comentar a repercussão de críticas por seu figurino, dando como exemplo a trajetória de Ney. Numa atração da TV Globo, Xuxa disse que Ney não foi criticado por mostrar o corpo em seus shows. “Não é uma crítica, porque amo Ney Matogrosso de paixão. Mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, com o corpo mostrando, com a dança e ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora. Não é legal. Eles veem uma mulher e falam: ‘Olha que ridícula!’”, declarou a apresentadora ao lado de Luciano Huck.

Continua após a publicidade

Depois, Ney deixou claro que não gostou da citação. “Achei que ela não tinha que falar meu nome. Sabe a impressão que dá? Que ela está tirando dela para jogar para mim. Mas não adianta. Comigo não rola isso. Nunca rolou. Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa, sabe?”, disse ele à Folha, sendo irônico nas colocações.

Xuxa erra ao citar Ney para dar um exemplo que, a seu ver, seria machismo. E erra ainda mais por não pedir desculpas públicas a um dos artistas que mais lutaram e lutam por quebra de padrões de gênero no país. Dessa vez, a loura viajou na nave e esqueceu da realidade.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Ney Matogrosso
Xuxa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).