Xuxa derrapa duas vezes ao pôr Ney Matogrosso na berlinda – e de graça

Ney Matogrosso, um dos nomes mais marcantes da MPB – por sua identidade artística pulsante, irreverência, mas também por um ineditismo estético que permite discussões sobre a quebra de padrões de gênero no país – está longe de ser um exemplo de artista que não foi cutucado/atacado por grupos diversos ao longo de sua trajetória.

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Seja pela censura, perseguição policial, preconceito e ataques motivados por homofobia, especialmente nos anos 1970, Ney resistiu bravamente enquanto figura pública. Ainda no período do Secos & Molhados, sua maquiagem, figurinos, movimentos corporais e sensualidade confrontavam a moral conservadora em plena ditadura militar. Em Brasília, por exemplo, Ney chegou a ser proibido de se apresentar por alguns anos depois de se recusar a alterar seu figurino.

Segundo a própria biografia e filme baseado em sua vida, Ney foi detido pela polícia diversas vezes e chegou a ter sua casa vigiada durante a ditadura. A estética considerada andrógina provocava forte reação de setores conservadores e também ataques de caráter homofóbico. Nos anos 1970, durante uma apresentação, foi xingado e chegou a levar uma cusparada de um homem, que ainda ameaçou agredi-lo.

O cantor fez da própria presença em cena uma forma de enfrentamento: explorando deliberadamente a ambiguidade, a sensualidade e a liberdade do corpo, não se deixou enquadrar pelas expectativas de gênero ou pelos padrões morais da época.

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Erro da loura

Tudo isso faz dele uma figura ímpar na MPB. E também por tudo isso, foi injusta a colocação de Xuxa ao comentar a repercussão de críticas por seu figurino, dando como exemplo a trajetória de Ney. Numa atração da TV Globo, Xuxa disse que Ney não foi criticado por mostrar o corpo em seus shows. “Não é uma crítica, porque amo Ney Matogrosso de paixão. Mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, com o corpo mostrando, com a dança e ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora. Não é legal. Eles veem uma mulher e falam: ‘Olha que ridícula!’”, declarou a apresentadora ao lado de Luciano Huck.

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Depois, Ney deixou claro que não gostou da citação. “Achei que ela não tinha que falar meu nome. Sabe a impressão que dá? Que ela está tirando dela para jogar para mim. Mas não adianta. Comigo não rola isso. Nunca rolou. Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa, sabe?”, disse ele à Folha, sendo irônico nas colocações.

Xuxa erra ao citar Ney para dar um exemplo que, a seu ver, seria machismo. E erra ainda mais por não pedir desculpas públicas a um dos artistas que mais lutaram e lutam por quebra de padrões de gênero no país. Dessa vez, a loura viajou na nave e esqueceu da realidade.

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