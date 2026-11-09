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Cultura

Xuxa defende genro, João Lucas, de comentários homofóbicos: “Ser iluminado”

Apresentadora reagiu a falas de que o marido de sua filha, Sasha, é "afeminado"

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 14h06
Mulher de cabelo curto e loiro, vestindo blusa de gola alta, grita com a boca aberta e punho cerrado para cima, segurando fotos de ultrassom. Ao lado, um cachorro dorme e uma folha com quatro fotos de pessoas e animais segurando ultrassons.
Xuxa Meneghel (Reprodução/Instagram)
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Xuxa Meneghel, de 63 anos, usou as redes sociais para defender o genro, João Lucas, de 26, após o marido de Sasha ser alvo de comentários homofóbicos sobre sua aparência e seu comportamento. A manifestação ocorreu dois dias depois da estilista e fundadora da Mondepars, de 28 anos, também sair em defesa do marido. Em uma publicação no Instagram, a apresentadora elogiou a postura do artista, destacou sua relação com a família e criticou as pessoas que tentam questionar sua masculinidade.

“Acredito que a palavra ‘afeminado’ que algumas pessoas querem chama-los é porque nunca terão a sua educação e sua convicção de quem é sem precisar provar nada pra ninguém. João cuida de sua família, da minha filha, de seus amigos, é um ser iluminado. Conheceu minha filha sendo missionário cuidando de crianças”, declarou a apresentadora.

A polêmica começou na quarta-feira, 4, quando o influenciador Pedro Ortega, ex-participante do reality De Férias com o Ex, compartilhou um vídeo de João Lucas durante um evento. Na publicação, ele criticou as roupas e o comportamento do cantor, classificando-o como representante de um novo perfil masculino, que chamou de “afeminado” e “frágil”. Ortega também insinuou que o artista seria comandado pela esposa.

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Ao comentar uma análise publicada por uma advogada sobre o episódio, Xuxa rebateu as críticas e afirmou que os comentários depreciativos revelariam mais sobre quem os faz do que sobre o próprio João. A apresentadora ressaltou a educação, a fé e o comprometimento do genro com a família. Também lembrou que ele conheceu Sasha enquanto atuava como missionário, cuidando de crianças.

Xuxa foi além ao afirmar que o cantor demonstra carinho e dedicação em suas relações e que não precisa provar sua masculinidade a ninguém. “Eu sou fã dele, que venham mais Joãos nesse mundo. Obrigada, João”, escreveu. O artista também reagiu à publicação, deixando uma mensagem curta: “Seguimos”.

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A reação de Sasha e a resposta de João Lucas

A defesa de Xuxa veio na esteira da manifestação de Sasha, que havia compartilhado um vídeo em que o marido responde às críticas sobre sua maneira de se expressar e sobre o significado de ser homem. Na ocasião, a empresária publicou uma declaração de apoio ao cantor: “Esse é o meu homem”.

Em outras publicações, Sasha também demonstrou carinho pelo marido ao compartilhar registros românticos do casal. A discussão ganhou outro contexto quando a advogada comparou a repercussão das roupas de João Lucas à de um episódio de violência ocorrido na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, envolvendo um lutador de jiu-jítsu que invadiu a casa de uma idosa e a agrediu. A comparação questionava a dimensão dada às escolhas pessoais do cantor diante de um caso concreto de violência.

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