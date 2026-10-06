Xuxa critica nota de Alexandre Borges para o marido na Dança dos Famosos

Xuxa Meneghel não escondeu a insatisfação com a avaliação de Alexandre Borges para Junno Andrade na última rodada da Dança dos Famosos, no último domingo, 4. Após o intérprete de Ulisses em Quem Ama Cuida atribuir nota 9,5 à apresentação do participante no Domingão com Huck, a apresentadora ironizou a pontuação nas redes sociais e saiu em defesa do marido, que disputa a temporada do quadro.

Em uma publicação do perfil oficial do programa, Borges elogiou a apresentação antes de anunciar a nota. A avaliação, embora positiva, foi considerada baixa em comparação com as notas tradicionalmente dadas pelos jurados artísticos. Xuxa reagiu nos comentários com uma provocação: “Eu dou menos 9 para o Alexandre, e vocês?”.

A apresentadora também concordou com uma crítica feita por Ticiane Pinheiro à atuação dos jurados artísticos. Para a apresentadora, os participantes têm pouco tempo para preparar as coreografias e, por isso, deveriam receber mais incentivo durante as avaliações. Xuxa respondeu ao comentário de Ticiane: “Sim… Quem não dança, dá um sorriso e 10. É isso!”.

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A defesa de Xuxa condiz com a reação que teve quando Junno recebeu o convite para participar da competição. O próprio cantor contou que, ao revelar a possibilidade de entrar no quadro, ouviu da mulher que não deveria aceitar porque, na avaliação dela, ele ainda não estava preparado para dançar. A apresentadora teria sido direta ao dizer que ele “dança mal”.

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A rodada do último domingo teve o forró como ritmo, e sete competidores se apresentaram. Alexandre Borges também deu 9,7 a Pedro Scooby na mesma etapa. O ator integra o júri artístico ao lado de outros convidados, enquanto o júri técnico é responsável por uma avaliação mais voltada aos aspectos específicos da dança.

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