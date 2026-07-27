Xavier é atingido: confira resumo de Coração Acelerado nesta segunda, 27
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 161 – segunda-feira, 27
Xavier é atingido antes que pudesse revelar a verdade a Leandro. Leandro pede ajuda ao delegado Albano. Eduarda, Agrado e João Raul vão até a delegacia apoiar Leandro, e acabam chamando a atenção das pessoas. Talita se dirige à delegacia para registrar a situação. Leandro revela a Eduarda sobre a história de Xavier, e teme ter se tornado o principal suspeito do crime. Alaor confirma a história de Leandro ao delegado. Ronei e Zilá se questionam sobre o que aconteceu com Xavier. Ronei se pergunta sobre o dinheiro que Zilá deu a Xavier. Uma pessoa misteriosa guarda a mala de dinheiro de Zilá e parte com seu carro.