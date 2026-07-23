Xavier chantageia Zilá: confira resumo de Coração Acelerado nesta quinta, 23
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 158 – quinta-feira, 23
Xavier chantageia Zilá, que pede ajuda a Ronei. Alaorzinho sugere que Janete volte a cantar. Eduarda se emociona ao constatar a harmonia entre sua família e a de Leandro. Lia comenta com Leandro que Soraia teria gostado de Eduarda. Nora repreende a forma como Cinara atende Ricardo. Talita comemora o engajamento de sua live com Bará. Zuzu ouve do médico que atendeu Alaor falando de outro paciente e deduz erroneamente que o namorado está doente. João Raul afirma a Ronei que decidiu pagar a multa para rescindir o contrato dos dois. Alaorzinho pede para Janete vestir o anel de sua mãe, e Zilá os observa.