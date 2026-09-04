Xande de Pilares e presidente da Mangueira trocam acusações sobre disputa de samba

Uma disputa de samba-enredo para o Carnaval de 2027 terminou em uma troca pública de acusações entre Xande de Pilares e a presidente da Mangueira, Guanayra Firmino. A parceria formada pelo cantor, Beto Savanna, Gilson Bernini, Karinah, Felipe Mussili e Gustavo Clarão decidiu retirar o samba 3 da disputa. Em comunicado publicado em 12 de agosto, a escola afirmou ter tomado conhecimento da decisão “por meio das redes sociais” e lamentou não ter sido avisada previamente.

“A Mangueira reconhece a qualidade do samba apresentado e a relevância da parceria, bem como a trajetória de seus compositores. Entretanto, a agremiação lamenta a forma como a retirada foi conduzida, sem que fosse previamente informada ou tivesse a oportunidade de construir um comunicado sendo ouvida, como preza os princípios éticos das comunicações institucionais”, informou a nota.

Xande se manifestou nesta quinta-feira, 3, e contestou a versão. “Mentira. Não foi pelas redes sociais. Foi feito um comunicado”, afirmou durante participação em um podcast. Segundo o sambista, a parceria comunicou a decisão à escola antes da divulgação pública. “Se foi decidido, gente, então faz a coisa certa. Vai em quem é direito, vai lá dar o papo”, disse.

O cantor também negou os rumores de que a parceria teria deixado a disputa por saber que não venceria, mas afirmou que já esperava especulações. “Não precisa explicar nada e comunica que vai tirar o samba. Agora, tem que preparar o corpo para o que vem depois”, declarou.

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A presidente da Mangueira reagiu diretamente ao comentário de Xande no vídeo. “Não é mentira, Xande de Pilares”, escreveu. Segundo ela, a escola recebeu uma mensagem de Beto Savanna às 11h12, mas a visualizou apenas às 14h05, quando já havia tomado conhecimento da retirada pelas redes sociais.

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“Acho também que WhatsApp não é lugar de fazer esse comunicado, já que a parceria procurou a escola pessoalmente para se inscrever. Me mandaram uma mensagem e, mesmo sem saber se foi lida ou não, divulgaram. Agora insistem que informaram. Não tem mentira nenhuma da parte da Mangueira: a escola não foi mesmo avisada antes de postarem. E está tudo bem. Já não importa mais. Mas não digam que comunicaram. Mentira é de vocês”, concluiu.