William Bonner revela o que mudou após sua saída do Jornal Nacional

William Bonner revelou o que mudou em sua vida após deixar a bancada do Jornal Nacional, que apresentou por 29 anos, e sua ida para o Globo Repórter. Convidado do programa Cá Entre Nós, apresentado por Fátima Bernardes e Beatriz Bonemer no YouTube, ex-esposa e uma dos três filhos do antigo casal, o jornalista falou sobre o efeito curioso — e positivo — que a mudança provocou em sua rotina.

“Você sente uma diferença agora que você sai na rua?”, questionou Beatriz. “Posso dizer que eu tenho me sentido meio popstar”, confessou Bonner. “Porque é o seguinte: vamos dividir a população entre quem me odeia, para quem eu sou OK e aqueles que gostam de mim. Durante um período longo e recente, eu diria que uns dez ou doze anos, o público que gostava de mim ou me achava OK, tava meio quieto. Só se manifestava o público que me detesta, esses eram o que chegavam para mim na rua, abordavam, me xingavam das coisas mais incríveis. Porque esses eram os que queriam ir até mim para falar alguma coisa.”, relembrou o jornalista, que era hostilizado com frequência em público.

“Agora, veja que interessante. A partir do momento que eu anunciei que sairia [do Jornal Nacional], no dia 1º de setembro de 2025, houve uma mudança interessantíssima. Pessoas que gostam de mim ou me acham OK resolveram a se manifestar, lamentando minha saída. E isso começou a gerar outro fenômeno, porque, se eu estou na rua, e sou cercado por pessoas que trazem carinho pra mim, isso vira uma vacina. As pessoas que me odeiam continuam me odiando até mais, mas elas não se aproximam mais”, celebrou William.

O apresentador também revelou que, agora que tem mais tempo, tem aproveitado para passear pelo interior, indo até sua casa de campo e dirigindo sua coleção de carros antigos.