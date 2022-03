Will Smith leva Oscar e pede desculpas por soco: “virei o pai louco”

Depois de protagonizar uma das cenas mais chocantes do Oscar, socando Chris Rock ao vivo, Will Smith foi aclamado pela academia como melhor ator pelo papel como Richard Williams, no filme King Richard, sobre o pai das tenistas Venus e Serena Williams – e usou o discurso de agradecimentos para pedir desculpas pelo ocorrido. “Obrigada por essa honra. Obrigada por esse momento. Eu espero que a Academia me convide novamente,disse o ator ao final do discurso.

Visivelmente abalado, Will subiu ao palco momento depois do incidente com Chris Rock. Em meio a um discurso sobre amor, ele disse receber um chamado na vida para proteger as pessoas. Embora não tenha citado rock diretamente, Smith condensou o momento em um discurso sobre as dificuldade da indústria e a dedicação àqueles que ama. “Eu sei que para fazer o que a gente faz, precisamos saber receber xingamento e saber que as pessoas vão falar mal de você. Nesse ramo, vão te desrespeitar, e você precisa sorrir e fingir que está tudo bem”, disse em meio a lágrimas. “A arte imita a vida e eu sou como o pai louco, como vocês viram. O amor faz a gente cometer loucuras” confessou fazendo referência ao seu personagem, pai das irmãs Williams.

Com a estatueta em mãos, Smith também se desculpou com a Academia e os colegas de profissão pelo ocorrido, mas não citou Chris Rock. Ele agradeceu também a Venus e Serena Williams por permitirem que eles contassem a história da família, e disse que o papel lhe deu a aportunidade de proteger as atrizes com quem trabalhou. “Eu quero ser um receptáculo de amor. Obrigada a Venus a Serena, e a toda a família Williams por confiarem em mim com a história de vocês. Eu quero ser embaixador desse tipo de amor, cuidado e preocupação,” disse ele. “Esse é um momento lindo e eu não estou chorando por ganhar o prêmio. Não é uma questão de prêmio, mas de poder trazer luz para todas as pessoas, todo o elenco e a equipe de King Richard, toda a família Williams.”

Minutos antes do discurso, Will subiu ao palco e deu um tapa na cara de Chris Rock depois que o ator fez uma piada com a cabeça raspada de sua esposa, portadora de uma doença autoimune que leva à perda de pelos e cabelos. Nos vídeos que seguem a agressão, Smith volta para o seu acento e é flagrado alterado, dizendo para Rock tirar o nome da esposa da boca.

Essa é a terceira indicação de Will Smith ao Oscar, e a primeira vitória do ator. Antes do trabalho como Richard Williams, sua última indicação à premiação havia sido 15 anos atrás, pelo papel de Chris Gardner no drama de 2007 À Procura da Felicidade. Antes disso, Smith havia sido indicado em 2002 pelo boxeador Muhammad Ali, no longa Ali.