Will Smith foi convidado a se retirar do Oscar, mas recusou, diz Academia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, confirmou na noite desta quarta-feira, 30, que iniciou um “processo disciplinar” contra Will Smith após o ator dar um tapa no rosto de Chris Rock durante a cerimônia realizada no último domingo.

A organização do prêmio explicou que Smith foi convidado a se retirar da cerimônia após o episódio, mas se recusou a deixar a premiação. Ele foi o vencedor na categoria “Melhor Ator” pela sua atuação em “King Richard – Criando Campeãs”.

“As coisas se desenrolaram de uma maneira que não poderíamos prever. Will Smith foi convidado a deixar a cerimônia e recusou. Também reconhecemos que poderíamos ter lidado com a situação de maneira diferente”, explicou a Academia em comunicado.

O texto diz ainda que o ator vai ser investigado em um processo disciplinar: “O conselho de diretores iniciou um processo disciplinar contra Smith por violações dos padrões de conduta da Academia, que incluem contato físico inadequado, comportamento abusivo ou ameaçador e comprometimento da integridade da Academia”.

Segundo a Academia, Will Smith terá a oportunidade de se defender em uma resposta por escrito e recebeu um aviso sobre suas violações antes de a organização discutir uma punição: “Na próxima reunião do conselho, prevista para 18 de abril, a Academia poderá tomar qualquer medida disciplinar, que pode incluir suspensão, expulsão ou outras sanções permitidas pelos estatutos e padrões de conduta”, informou o texto.