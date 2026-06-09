Wesley Safadão, João Gomes, Belo e mais: os cachês mais polpudos do São João de Caruaru 2026

Com uma programação que vai da área rural até a urbana, a tradicional festa de São João de Caruaru está com uma programação extensa em 2026, com apresentações musicais que começaram no dia 30 de maio e se estenderão até 27 de junho. Com o tema “Tecido de tradições, costurando gerações”, o evento selecionou desde artistas que já são figurinhas carimbadas da festa, como Wesley Safadão e Xand Avião, até nomes de gêneros alternativos à região, como o sertanejo, representado pelas duplas Matheus & Kauan, Luan Santana e João Bosco & Vinícius.

Os nomes mais famosos da festa são, por sinal, os que receberam os maiores cachês. O maior dentre as atrações previstas é o de Wesley Safadão, no valor de 1,5 milhão de reais. O cantor cearense é seguido pelo grupo À Vontade — formado por Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo –, que recebeu 990.000 reais para a apresentação no último dia 5 de junho. Na sequência, está o forrozeiro Nattan, com 900.000, seguido por Belo, Xand Avião e Bell Marques, ex-integrante do Chiclete com Banana, com 800.000; Pablo, do hit Porque Homem Não Chora, recebeu 765.000 e João Gomes, junto da dupla Matheus & Kauan, recebeu 700.000.

Artistas femininas são minoria entre os 10 artistas mais bem pagos da festa de São João de Caruaru. Abaixo de Matheus & Kauan, que é o 9º lugar da lista, está Claudia Leitte, com 600.000 reais de cachê. Outra cantora mulher só volta a aparecer no 13º lugar, com a paraense Joelma, que arrecada 550.000 reais com a apresentação. Taty Girl, uma veterana do forró com 20 anos de carreira e presença constante no São João nordestino, aparece em 20º lugar, com 400.000 de cachê.

Retorno financeiro

Os dois maiores eventos de São João, o de Caruaru, em Pernambuco, e o de Campina Grande, na Paraíba, aguardam neste ano mais de 7 milhões de pessoas. O impacto econômico esperado por ambos é o mesmo do ano passado, em torno de 1,5 bilhão de reais — uma fatia enorme do total movimentado pelos festejos no país, que chegou aos 7,4 bilhões em 2025. João Gomes, um dos artistas mais cotados para a tradicional celebração, tem mais de 30 shows marcados para o mês de junho. A VEJA, o cantor comentou sobre a rotina durante o período. “É puxado, mas é a época mais bonita do ano. É avião, estrada, pouco sono. Tento cuidar mais da voz e me alimentar ainda melhor, porque é uma sequência intensa, mas quando subo no palco tudo vale a pena. Meu combustível é o povo”, afirmou.

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