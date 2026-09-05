Wanessa Camargo revela desejo de investir na fase apresentadora: Rock in Rio

Wanessa Camargo revelou neste sábado, 5, durante o Rock in Rio, que pretende explorar uma nova frente na carreira. Em entrevista à coluna GENTE no festival, a cantora contou que a experiência no TVZ, ao lado de Gominho, despertou nela o desejo de também seguir como apresentadora.

“Tive a experiência esse ano de apresentar uma temporada do TVZ com Gominho. Um programa que tem tudo a ver comigo porque respiro música, vivo música. E me encontrei bastante apresentando, foi um mosquitinho de ser apresentadora que estou gostando e talvez possa seguir, junto com a minha carreira de cantora, que é a proposta maior”, afirmou.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente